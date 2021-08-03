Прогноз Олександра Олииникова — Жаклин Нюландер Альтелиус (03 августа), ставки и коэффициенты

Олександра Олииникова — Жаклин Нюландер Альтелиус. Прогноз, ставки на матч (03.08.21)

03 августа в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Олександра Олииникова , а противостоять в этом поединке будет Жаклин Нюландер Альтелиус.



В 10:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Олександра Олииникова и Жаклин Нюландер Альтелиус. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 03 августа, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Олександра Олииникова — Жаклин Нюландер Альтелиус:

До 03 августа осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Олександра Олииникова — Жаклин Нюландер Альтелиус вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Олександра Олииникова и Жаклин Нюландер Альтелиус не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 10:00 по МСК.

Олександра Олииникова

В большинстве своих выигранных поединков Олександра Олииникова берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Олександра Олииникова с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Олександра Олииникова сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Олександра Олииникова также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Жаклин Нюландер Альтелиус

На этом турнире Жаклин Нюландер Альтелиус играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Жаклин Нюландер Альтелиус все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Жаклин Нюландер Альтелиус не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Жаклин Нюландер Альтелиус уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Жаклин Нюландер Альтелиус на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Жаклин Нюландер Альтелиус пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

ITF, Олександра Олииникова — Жаклин Нюландер Альтелиус

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Олександра Олииникова и Жаклин Нюландер Альтелиус впервые будут встречаться между собой. Если Олександра Олииникова уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Жаклин Нюландер Альтелиус пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Олександра Олииникова демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Олександра Олииникова – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Олександра Олииникова — Жаклин Нюландер Альтелиус (03 августа), ставки и коэффициенты

Олександра Олииникова

В этом сезоне Олександра Олииникова демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Олександра Олииникова уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Олександра Олииникова любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Олександра Олииникова часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Олександра Олииникова умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Жаклин Нюландер Альтелиус

Выступать в зале Жаклин Нюландер Альтелиус не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Жаклин Нюландер Альтелиус старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Жаклин Нюландер Альтелиус принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Жаклин Нюландер Альтелиус демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Жаклин Нюландер Альтелиус даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Жаклин Нюландер Альтелиус хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Олександра Олииникова — Жаклин Нюландер Альтелиус Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Олександра Олииникова и Жаклин Нюландер Альтелиус. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Олександра Олииникова и Жаклин Нюландер Альтелиус встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Олександра Олииникова и Жаклин Нюландер Альтелиус довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Олександра Олииникова и Жаклин Нюландер Альтелиус подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Олександра Олииникова — Жаклин Нюландер Альтелиус: соперники не будут долго запрягать

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Олександра Олииникова и Жаклин Нюландер Альтелиус, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Олександра Олииникова и Жаклин Нюландер Альтелиус уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Олександра Олииникова — Жаклин Нюландер Альтелиус. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Олександра Олииникова и Жаклин Нюландер Альтелиус букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Олександра Олииникова и Жаклин Нюландер Альтелиус проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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