Крюгер/Монтгомери — Ван Дер Хоек/Паттинама-Керхов. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (05.08.21)

Прогноз Крюгер/Монтгомери — Ван Дер Хоек/Паттинама-Керхов (05 августа), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Крюгер/Монтгомери — Ван Дер Хоек/Паттинама-Керхов 05-го августа 2021 года

05-го августа 2021 года в 06:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Крюгер/Монтгомери , а противостоять в этом поединке будет Ван Дер Хоек/Паттинама-Керхов.



05-го августа 2021 года в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Крюгер/Монтгомери — Ван Дер Хоек/Паттинама-Керхов. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 06:30 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Крюгер/Монтгомери и Ван Дер Хоек/Паттинама-Керхов одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Крюгер/Монтгомери — Ван Дер Хоек/Паттинама-Керхов:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 05-го августа 2021 года, так что в разделе тенниса можно найти поединок Крюгер/Монтгомери — Ван Дер Хоек/Паттинама-Керхов. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 06:30 по Москве, пока не начался поединок. Крюгер/Монтгомери и Ван Дер Хоек/Паттинама-Керхов еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Крюгер/Монтгомери

Крюгер/Монтгомери, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Крюгер/Монтгомери может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Крюгер/Монтгомери входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Крюгер/Монтгомери еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Крюгер/Монтгомери сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Ван Дер Хоек/Паттинама-Керхов

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Ван Дер Хоек/Паттинама-Керхов имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Ван Дер Хоек/Паттинама-Керхов демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Ван Дер Хоек/Паттинама-Керхов не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Ван Дер Хоек/Паттинама-Керхов не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Крюгер/Монтгомери — Ван Дер Хоек/Паттинама-Керхов. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Крюгер/Монтгомери и Ван Дер Хоек/Паттинама-Керхов впервые будут встречаться между собой. Если Крюгер/Монтгомери уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Ван Дер Хоек/Паттинама-Керхов пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Крюгер/Монтгомери демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Крюгер/Монтгомери – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Крюгер/Монтгомери — Ван Дер Хоек/Паттинама-Керхов. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (05.08.21)

Крюгер/Монтгомери

На данном турнире Крюгер/Монтгомери выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Крюгер/Монтгомери выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Крюгер/Монтгомери допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Крюгер/Монтгомери особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Крюгер/Монтгомери, это умение играть на травяных кортах.

Ван Дер Хоек/Паттинама-Керхов

Ван Дер Хоек/Паттинама-Керхов лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Ван Дер Хоек/Паттинама-Керхов играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Ван Дер Хоек/Паттинама-Керхов начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Ван Дер Хоек/Паттинама-Керхов выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Ван Дер Хоек/Паттинама-Керхов сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Крюгер/Монтгомери — Ван Дер Хоек/Паттинама-Керхов Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Крюгер/Монтгомери и Ван Дер Хоек/Паттинама-Керхов начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Крюгер/Монтгомери и Ван Дер Хоек/Паттинама-Керхов показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Крюгер/Монтгомери и Ван Дер Хоек/Паттинама-Керхов провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Крюгер/Монтгомери и Ван Дер Хоек/Паттинама-Керхов действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Крюгер/Монтгомери — Ван Дер Хоек/Паттинама-Керхов: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Крюгер/Монтгомери имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Крюгер/Монтгомери и Ван Дер Хоек/Паттинама-Керхов отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Ван Дер Хоек/Паттинама-Керхов в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Крюгер/Монтгомери превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Ван Дер Хоек/Паттинама-Керхов сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Крюгер/Монтгомери гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Крюгер/Монтгомери — Ван Дер Хоек/Паттинама-Керхов. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Крюгер/Монтгомери и Ван Дер Хоек/Паттинама-Керхов букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Крюгер/Монтгомери и Ван Дер Хоек/Паттинама-Керхов проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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