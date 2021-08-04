Жозе Перейра — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано: порядок побьёт класс

Прогноз Жозе Перейра — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано (05-го августа), ставки и коэффициенты

Жозе Перейра — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано (05.08.2021), ставки и коэффициенты

05.08.2021 в 17:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Жозе Перейра , а противостоять в этом поединке будет Хуан Алехандро Эрнандез Серрано.



В 17:30 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Жозе Перейра и Хуан Алехандро Эрнандез Серрано. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 05.08.2021, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Жозе Перейра — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 05.08.2021 откроет его противостояние Жозе Перейра — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 17:30 по МСК, то есть до начала игры. Жозе Перейра и Хуан Алехандро Эрнандез Серрано отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Хуан Алехандро Эрнандез Серрано может гордиться семью победами, а вот Жозе Перейра имеет только пять выигранных встреч.

Жозе Перейра

На данный момент Жозе Перейра является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Жозе Перейра однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Жозе Перейра демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Жозе Перейра хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Жозе Перейра часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Хуан Алехандро Эрнандез Серрано

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Хуан Алехандро Эрнандез Серранов шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Хуан Алехандро Эрнандез Серрано играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Хуан Алехандро Эрнандез Серрано держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Хуан Алехандро Эрнандез Серрано демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Хуан Алехандро Эрнандез Серрано находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ITF, Жозе Перейра — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Жозе Перейра и Хуан Алехандро Эрнандез Серрано. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Жозе Перейра и Хуан Алехандро Эрнандез Серрано должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Жозе Перейра — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано (05.08.2021), ставки и коэффициенты

Жозе Перейра

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Жозе Перейра, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Жозе Перейра уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Жозе Перейра старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Жозе Перейра, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Жозе Перейра не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Жозе Перейра все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Жозе Перейра точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Хуан Алехандро Эрнандез Серрано

В этом сезоне Хуан Алехандро Эрнандез Серрано действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Хуан Алехандро Эрнандез Серрано обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Хуан Алехандро Эрнандез Серрано не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Хуан Алехандро Эрнандез Серрано не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Хуан Алехандро Эрнандез Серрано имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Жозе Перейра — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Жозе Перейра и Хуан Алехандро Эрнандез Серрано начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Жозе Перейра и Хуан Алехандро Эрнандез Серрано показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Жозе Перейра и Хуан Алехандро Эрнандез Серрано провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Жозе Перейра и Хуан Алехандро Эрнандез Серрано действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Жозе Перейра — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано: порядок побьёт класс

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Жозе Перейра и Хуан Алехандро Эрнандез Серрано из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Хуан Алехандро Эрнандез Серрано относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Хуан Алехандро Эрнандез Серрано проводит второй или третий матч. А вот Жозе Перейра как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Жозе Перейра, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Жозе Перейра без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Жозе Перейра вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Жозе Перейра — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Жозе Перейра и Хуан Алехандро Эрнандез Серрано, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat1-454916-bogdan-stevovich-ranko-voyvodich-prognoz-professionala-05-08-21/