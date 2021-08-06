Глеб Бакланов — Артем Бардин. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (07.08.21)

Прогноз Глеб Бакланов — Артем Бардин (07-го августа), ставки и коэффициенты

Глеб Бакланов — Артем Бардин (07 августа), ставки и коэффициенты

07 августа в 01:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Daily Premier Tour, в котором на корт выйдут Глеб Бакланов , а противостоять в этом поединке будет Артем Бардин.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 07 августа, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Глеб Бакланов — Артем Бардин. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 01:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Глеб Бакланов, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Глеб Бакланов — Артем Бардин. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 07 августа, ведь именно в этот день на корте встречаются Глеб Бакланов и Артем Бардин. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 01:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Глеб Бакланов имеет на своем счету три победы, Артем Бардин может похвастаться четырьмя.

Глеб Бакланов

В этом сезоне Глеб Бакланов показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Глеб Бакланов играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Глеб Бакланов умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Глеб Бакланов и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Глеб Бакланов будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Глеб Бакланов чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Артем Бардин

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Артем Бардин на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Артем Бардин демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Артем Бардин имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Артем Бардин намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Артем Бардин не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Артем Бардин будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Артем Бардин и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Артем Бардин умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Глеб Бакланов и Артем Бардин являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Глеб Бакланов — Артем Бардин. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (07.08.21)

Глеб Бакланов

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Глеб Бакланов проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Глеб Бакланов в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Глеб Бакланов больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Глеб Бакланов уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Артем Бардин

На этом турнире Артем Бардин играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Артем Бардин какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Артем Бардин уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Артем Бардин много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Артем Бардин сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Артем Бардин не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Глеб Бакланов — Артем Бардин Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Глеб Бакланов и Артем Бардин. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Глеб Бакланов — Артем Бардин: порядок побьёт класс

Глеб Бакланов и Артем Бардин которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Глеб Бакланов имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Артем Бардин хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Глеб Бакланов. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Артем Бардин умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Глеб Бакланов довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Артем Бардин вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Глеб Бакланов.

СЕГОДНЯ МАТЧ Глеб Бакланов — Артем Бардин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Глеб Бакланов и Артем Бардин.



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