Прогноз Луз/Мелихени Родригес Альвес — Бертуччиоли/Пикчионе (10.08.2021), ставки и коэффициенты

Луз/Мелихени Родригес Альвес — Бертуччиоли/Пикчионе. Прогноз, ставки на матч (10.08.21)

10-го августа в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Луз/Мелихени Родригес Альвес , а противостоять в этом поединке будет Бертуччиоли/Пикчионе.



Луз/Мелихени Родригес Альвес считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Бертуччиоли/Пикчионе 10-го августа будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 12:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



Луз/Мелихени Родригес Альвес — Бертуччиоли/Пикчионе. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 10-го августа, ведь именно в этот день на корте встречаются Луз/Мелихени Родригес Альвес и Бертуччиоли/Пикчионе. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 12:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Луз/Мелихени Родригес Альвес имеет на своем счету три победы, Бертуччиоли/Пикчионе может похвастаться четырьмя.

Луз/Мелихени Родригес Альвес

Так как Луз/Мелихени Родригес Альвес выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Луз/Мелихени Родригес Альвес снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Луз/Мелихени Родригес Альвес, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Луз/Мелихени Родригес Альвес чем-то удивить, пока не ясно.



Бертуччиоли/Пикчионе

На этом турнире Бертуччиоли/Пикчионе выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Бертуччиоли/Пикчионе снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Бертуччиоли/Пикчионе чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Бертуччиоли/Пикчионе уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Бертуччиоли/Пикчионе зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Челленджер, Луз/Мелихени Родригес Альвес — Бертуччиоли/Пикчионе

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Луз/Мелихени Родригес Альвес и Бертуччиоли/Пикчионе впервые будут встречаться между собой. Если Луз/Мелихени Родригес Альвес уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Бертуччиоли/Пикчионе пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Луз/Мелихени Родригес Альвес демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Луз/Мелихени Родригес Альвес – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Луз/Мелихени Родригес Альвес — Бертуччиоли/Пикчионе. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (10.08.21)

Луз/Мелихени Родригес Альвес

К данному турниру Луз/Мелихени Родригес Альвес подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Луз/Мелихени Родригес Альвес находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Луз/Мелихени Родригес Альвес не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Луз/Мелихени Родригес Альвес старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Луз/Мелихени Родригес Альвес демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Бертуччиоли/Пикчионе

В этом сезоне Бертуччиоли/Пикчионе не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Бертуччиоли/Пикчионе сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Бертуччиоли/Пикчионе допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Бертуччиоли/Пикчионе допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Бертуччиоли/Пикчионе демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Луз/Мелихени Родригес Альвес — Бертуччиоли/Пикчионе Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Луз/Мелихени Родригес Альвес и Бертуччиоли/Пикчионе. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Луз/Мелихени Родригес Альвес — Бертуччиоли/Пикчионе: соперники не будут долго запрягать

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Луз/Мелихени Родригес Альвес и Бертуччиоли/Пикчионе, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Луз/Мелихени Родригес Альвес сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Бертуччиоли/Пикчионе имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Луз/Мелихени Родригес Альвес – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Луз/Мелихени Родригес Альвес и Бертуччиоли/Пикчионе на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Луз/Мелихени Родригес Альвес — Бертуччиоли/Пикчионе. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Луз/Мелихени Родригес Альвес и Бертуччиоли/Пикчионе сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Луз/Мелихени Родригес Альвес, и Бертуччиоли/Пикчионе будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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