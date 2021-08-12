Ист Перт Иглз (жен) — Каламунда Истерн Санс (жен). Прогноз, ставки на матч(13.08.21)

Прогноз Ист Перт Иглз (жен) — Каламунда Истерн Санс (жен) (13-го августа 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Ист Перт Иглз (жен) — Каламунда Истерн Санс (жен) 13-го августа

13-го августа в 13:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Австралии, в котором на своей площадке местный клуб Ист Перт Иглз (жен) примет соперника по национальному первенству Каламунда Истерн Санс (жен).



Главный тренер баскетбольного клуба Ист Перт Иглз (жен) каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 13-го августа хозяевам предстоит у себя дома принимать Каламунда Истерн Санс (жен). Игра, которая начнется в 13:30 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ист Перт Иглз (жен) — Каламунда Истерн Санс (жен):

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Ист Перт Иглз (жен) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Каламунда Истерн Санс (жен). Данный поединок будет сыгран 13-го августа, а по московскому времени его начало состоится в 13:30. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Каламунда Истерн Санс (жен) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Ист Перт Иглз (жен)

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Ист Перт Иглз (жен) пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Ист Перт Иглз (жен) уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Каламунда Истерн Санс (жен)

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Каламунда Истерн Санс (жен) на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Каламунда Истерн Санс (жен) пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Каламунда Истерн Санс (жен) и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Ист Перт Иглз (жен) — Каламунда Истерн Санс (жен). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Ист Перт Иглз (жен) — Каламунда Истерн Санс (жен), несмотря на то, что он должен пройти только 13-го августа. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 13:30 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Ист Перт Иглз (жен) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Ист Перт Иглз (жен) — Каламунда Истерн Санс (жен). Прогноз, ставки на матч(13.08.21)

Ист Перт Иглз (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Ист Перт Иглз (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Ист Перт Иглз (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Ист Перт Иглз (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Ист Перт Иглз (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Каламунда Истерн Санс (жен)

В прошлом матче баскетбольный клуб Каламунда Истерн Санс (жен) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Каламунда Истерн Санс (жен) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Каламунда Истерн Санс (жен) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Ист Перт Иглз (жен) — Каламунда Истерн Санс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Ист Перт Иглз (жен) — Каламунда Истерн Санс (жен) пройдет 13-го августа, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 13:30 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Ист Перт Иглз (жен) — Каламунда Истерн Санс (жен): хозяева должны брать три очка

В этом сезоне у баскетбольного клуба Ист Перт Иглз (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Ист Перт Иглз (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Ист Перт Иглз (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Ист Перт Иглз (жен) сыграет в конкретном матче.

Недавно у баскетбольного клуба Каламунда Истерн Санс (жен) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Каламунда Истерн Санс (жен) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Каламунда Истерн Санс (жен) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ист Перт Иглз (жен) — Каламунда Истерн Санс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Ист Перт Иглз (жен) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Ист Перт Иглз (жен) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Ист Перт Иглз (жен) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

Три года назад у баскетбольного клуба Каламунда Истерн Санс (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Каламунда Истерн Санс (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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