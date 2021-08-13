Оклахома Сити Тандер (jordan1234) — Филадельфия Севенти Сиксерс (toni_pytko): хозяева должны брать три очка

Прогноз Оклахома Сити Тандер (jordan1234) — Филадельфия Севенти Сиксерс (toni_pytko) (14 августа), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Оклахома Сити Тандер (jordan1234) — Филадельфия Севенти Сиксерс (toni_pytko) 14-го августа

14-го августа в 01:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K21, в котором на своей площадке местный клуб Оклахома Сити Тандер (jordan1234) примет соперника по национальному первенству Филадельфия Севенти Сиксерс (toni_pytko).



14-го августа состоится баскетбольный матч Оклахома Сити Тандер (jordan1234) – Филадельфия Севенти Сиксерс (toni_pytko), трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 01:05. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер (jordan1234) уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



Оклахома Сити Тандер (jordan1234) — Филадельфия Севенти Сиксерс (toni_pytko). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер (jordan1234) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Филадельфия Севенти Сиксерс (toni_pytko). Данный поединок будет сыгран 14-го августа, а по московскому времени его начало состоится в 01:05. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (toni_pytko) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Оклахома Сити Тандер (jordan1234)

В этом сезоне баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер (jordan1234) стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер (jordan1234) выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер (jordan1234) идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Оклахома Сити Тандер (jordan1234) вообще лидирует в чемпионате.



Филадельфия Севенти Сиксерс (toni_pytko)

Уже три недели баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (toni_pytko) выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (toni_pytko) удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (toni_pytko) одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

NBA 2K21, Оклахома Сити Тандер (jordan1234) — Филадельфия Севенти Сиксерс (toni_pytko)

На 14-го августа в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Оклахома Сити Тандер (jordan1234) — Филадельфия Севенти Сиксерс (toni_pytko). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 01:05 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер (jordan1234) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (toni_pytko) удалось одержать победу у себя дома.



Оклахома Сити Тандер (jordan1234) — Филадельфия Севенти Сиксерс (toni_pytko) (14-го августа), ставки и коэффициенты

Оклахома Сити Тандер (jordan1234)

В этом сезоне баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер (jordan1234) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер (jordan1234) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Филадельфия Севенти Сиксерс (toni_pytko)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (toni_pytko) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (toni_pytko) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Оклахома Сити Тандер (jordan1234) — Филадельфия Севенти Сиксерс (toni_pytko) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Оклахома Сити Тандер (jordan1234) — Филадельфия Севенти Сиксерс (toni_pytko), который должен пройти 14-го августа в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 01:05 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер (jordan1234) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Оклахома Сити Тандер (jordan1234) — Филадельфия Севенти Сиксерс (toni_pytko): хозяева должны брать три очка

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер (jordan1234) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Оклахома Сити Тандер (jordan1234) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Оклахома Сити Тандер (jordan1234) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (toni_pytko) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (toni_pytko) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (toni_pytko) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Оклахома Сити Тандер (jordan1234) — Филадельфия Севенти Сиксерс (toni_pytko). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер (jordan1234) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Оклахома Сити Тандер (jordan1234) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер (jordan1234) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В последнее время баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (toni_pytko) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (toni_pytko) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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