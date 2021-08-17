Берберович/Эрджавек — Гьорческа/Страхова: в ожидании «эйсов»

Прогноз Берберович/Эрджавек — Гьорческа/Страхова (18-го августа), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Берберович/Эрджавек — Гьорческа/Страхова 18-го августа

18-го августа в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Берберович/Эрджавек , а противостоять в этом поединке будет Гьорческа/Страхова.



Берберович/Эрджавек сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 18-го августа придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Гьорческа/Страхова. По Москве данный поединок начнется в 14:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Гьорческа/Страхова, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Берберович/Эрджавек — Гьорческа/Страхова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Берберович/Эрджавек имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 18-го августа нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Гьорческа/Страхова. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 14:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Берберович/Эрджавек имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Берберович/Эрджавек

Берберович/Эрджавек, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Берберович/Эрджавек может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Берберович/Эрджавек входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Берберович/Эрджавек еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Берберович/Эрджавек сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Гьорческа/Страхова

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Гьорческа/Страховав шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Гьорческа/Страхова играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Гьорческа/Страхова держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Гьорческа/Страхова демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Гьорческа/Страхова находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

«Берберович/Эрджавек» — «Гьорческа/Страхова»: прогноз автора

Берберович/Эрджавек и Гьорческа/Страхова – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Прогноз и ставка на матч Берберович/Эрджавек — Гьорческа/Страхова 18-го августа

Берберович/Эрджавек

На данный момент Берберович/Эрджавек занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Берберович/Эрджавек снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Берберович/Эрджавек не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Берберович/Эрджавек не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Гьорческа/Страхова

Гьорческа/Страхова лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Гьорческа/Страхова играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Гьорческа/Страхова начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Гьорческа/Страхова выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Гьорческа/Страхова сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Берберович/Эрджавек — Гьорческа/Страхова Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Берберович/Эрджавек и Гьорческа/Страхова начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Берберович/Эрджавек и Гьорческа/Страхова показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Берберович/Эрджавек и Гьорческа/Страхова провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Берберович/Эрджавек и Гьорческа/Страхова действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Берберович/Эрджавек — Гьорческа/Страхова: в ожидании «эйсов»

Берберович/Эрджавек и Гьорческа/Страхова которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Берберович/Эрджавек имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Гьорческа/Страхова хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Берберович/Эрджавек. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Гьорческа/Страхова умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Берберович/Эрджавек довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Гьорческа/Страхова вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Берберович/Эрджавек.

СЕГОДНЯ МАТЧ Берберович/Эрджавек — Гьорческа/Страхова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Берберович/Эрджавек и Гьорческа/Страхова сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Берберович/Эрджавек, и Гьорческа/Страхова будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-460370-segodnya-match-iset-zhen-ural-senter-zhen-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-18-08-21/