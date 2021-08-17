Де Йонг/Рийтховен — Кирос/Мехия. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.08.21)

Прогноз Де Йонг/Рийтховен — Кирос/Мехия (18-го августа 2021 года), ставки и коэффициенты

Де Йонг/Рийтховен — Кирос/Мехия (18-го августа), ставки и коэффициенты

18-го августа в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Де Йонг/Рийтховен , а противостоять в этом поединке будет Кирос/Мехия.



Буквально несколько дней назад Де Йонг/Рийтховен и Кирос/Мехия играли свои матчи, а теперь уже 18-го августа им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 15:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Де Йонг/Рийтховен имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Де Йонг/Рийтховен — Кирос/Мехия. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Де Йонг/Рийтховен — Кирос/Мехия запланирован организаторами турнира на 18-го августа, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 15:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Де Йонг/Рийтховен и Кирос/Мехия встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Де Йонг/Рийтховен имеет три победы при одном поражении.

Де Йонг/Рийтховен

В этом сезоне Де Йонг/Рийтховен имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Де Йонг/Рийтховен может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Де Йонг/Рийтховен еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Кирос/Мехия

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Кирос/Мехия на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Кирос/Мехия демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Кирос/Мехия имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Кирос/Мехия намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Кирос/Мехия не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Кирос/Мехия будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Кирос/Мехия и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Кирос/Мехия умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Де Йонг/Рийтховен — Кирос/Мехия

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Де Йонг/Рийтховен и Кирос/Мехия впервые будут встречаться между собой. Если Де Йонг/Рийтховен уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Кирос/Мехия пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Де Йонг/Рийтховен демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Де Йонг/Рийтховен – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Де Йонг/Рийтховен — Кирос/Мехия. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.08.21)

Де Йонг/Рийтховен

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Де Йонг/Рийтховен, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Де Йонг/Рийтховен уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Де Йонг/Рийтховен старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Де Йонг/Рийтховен, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Де Йонг/Рийтховен не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Де Йонг/Рийтховен все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Де Йонг/Рийтховен точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Кирос/Мехия

Этот сезон Кирос/Мехия проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Кирос/Мехия снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Кирос/Мехия слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Кирос/Мехия допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Де Йонг/Рийтховен — Кирос/Мехия Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Де Йонг/Рийтховен и Кирос/Мехия. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Де Йонг/Рийтховен — Кирос/Мехия: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Де Йонг/Рийтховен имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Де Йонг/Рийтховен и Кирос/Мехия отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Кирос/Мехия в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Де Йонг/Рийтховен превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Кирос/Мехия сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Де Йонг/Рийтховен гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Де Йонг/Рийтховен — Кирос/Мехия. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Де Йонг/Рийтховен и Кирос/Мехия.



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