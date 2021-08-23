Андрей Кузнецов — Виктор Дурасович: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз Андрей Кузнецов — Виктор Дурасович (23 августа), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Андрей Кузнецов — Виктор Дурасович 23 августа

23 августа в 13:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Андрей Кузнецов , а противостоять в этом поединке будет Виктор Дурасович.



Судья теннисного матча Андрей Кузнецов — Виктор Дурасович должен дать знак о старте игры в 13:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 23 августа, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Андрей Кузнецов и Виктор Дурасович более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Андрей Кузнецов имеет четыре победы, то Виктор Дурасович может похвастаться лишь двумя победами.



Андрей Кузнецов — Виктор Дурасович. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 23 августа откроет его противостояние Андрей Кузнецов — Виктор Дурасович. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 13:30 по МСК, то есть до начала игры. Андрей Кузнецов и Виктор Дурасович отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Виктор Дурасович может гордиться семью победами, а вот Андрей Кузнецов имеет только пять выигранных встреч.

Андрей Кузнецов

В этом сезоне Андрей Кузнецов демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Андрей Кузнецов снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Андрей Кузнецов является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Андрей Кузнецов не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Андрей Кузнецов еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Виктор Дурасович

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Виктор Дурасович на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Виктор Дурасович демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Виктор Дурасович имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Виктор Дурасович намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Виктор Дурасович не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Виктор Дурасович будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Виктор Дурасович и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Виктор Дурасович умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Челленджер, Андрей Кузнецов — Виктор Дурасович

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Андрей Кузнецов и Виктор Дурасович являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Прогноз и ставка на матч Андрей Кузнецов — Виктор Дурасович 23 августа

Андрей Кузнецов

В этом сезоне Андрей Кузнецов демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Андрей Кузнецов уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Андрей Кузнецов любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Андрей Кузнецов часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Андрей Кузнецов умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Виктор Дурасович

Выступать в зале Виктор Дурасович не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Виктор Дурасович старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Виктор Дурасович принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Виктор Дурасович демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Виктор Дурасович даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Виктор Дурасович хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Андрей Кузнецов — Виктор Дурасович Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Андрей Кузнецов и Виктор Дурасович начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Андрей Кузнецов и Виктор Дурасович показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Андрей Кузнецов и Виктор Дурасович провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Андрей Кузнецов и Виктор Дурасович действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Андрей Кузнецов — Виктор Дурасович: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Андрей Кузнецов и Виктор Дурасович которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Андрей Кузнецов имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Виктор Дурасович хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Андрей Кузнецов. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Виктор Дурасович умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Андрей Кузнецов довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Виктор Дурасович вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Андрей Кузнецов.

СЕГОДНЯ МАТЧ Андрей Кузнецов — Виктор Дурасович. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Андрей Кузнецов и Виктор Дурасович, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat1-460616-prognoz-na-match-tilen-zitnek-egor-novikov-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-23-08-21/