UAE (TBL) жен — Germany (TBL) жен. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (26.08.21)

Прогноз UAE (TBL) жен — Germany (TBL) жен (26-го августа), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч UAE (TBL) жен — Germany (TBL) жен 26.08.2021

26.08.2021 в 07:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Table Basketball League, в котором на своей площадке местный клуб UAE (TBL) жен примет соперника по национальному первенству Germany (TBL) жен.



В 07:30 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей UAE (TBL) жен – Germany (TBL) жен, где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 26.08.2021, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба Germany (TBL) жен.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ UAE (TBL) жен — Germany (TBL) жен:

В 07:30 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов UAE (TBL) жен и Germany (TBL) жен. Организаторы турнира собираются провести данную игру 26.08.2021. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Germany (TBL) жен. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК UAE (TBL) жен, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

UAE (TBL) жен

В межсезонье ряды баскетбольного клуба UAE (TBL) жен пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне UAE (TBL) жен уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Germany (TBL) жен

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Germany (TBL) жен потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Germany (TBL) жен сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Germany (TBL) жен не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

UAE (TBL) жен — Germany (TBL) жен. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Болельщики баскетбольного клуба UAE (TBL) жен собираются 26.08.2021 активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Germany (TBL) жен. Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 07:30 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



UAE (TBL) жен — Germany (TBL) жен. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (26.08.21)

UAE (TBL) жен

С приходом нового тренера баскетбольный клуб UAE (TBL) жен начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Germany (TBL) жен

В прошлом месяце баскетбольный клуб Germany (TBL) жен играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Germany (TBL) жен надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч UAE (TBL) жен — Germany (TBL) жен Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 26.08.2021, и в его рамках состоится поединок UAE (TBL) жен — Germany (TBL) жен. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 07:30 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

UAE (TBL) жен — Germany (TBL) жен: хозяева докажут превосходство над соперником

Прошлый матч баскетбольный клуб UAE (TBL) жен проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб UAE (TBL) жен позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях UAE (TBL) жен играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба UAE (TBL) жен сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Germany (TBL) жен входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Germany (TBL) жен не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ UAE (TBL) жен — Germany (TBL) жен. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба UAE (TBL) жен уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб UAE (TBL) жен пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба UAE (TBL) жен составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Germany (TBL) жен находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Germany (TBL) жен сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Germany (TBL) жен действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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