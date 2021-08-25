Антонио Кайетано Марш — Симон Бьюпаин: андердог способен удивить фаворита

Прогноз Антонио Кайетано Марш — Симон Бьюпаин (26-го августа), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Антонио Кайетано Марш — Симон Бьюпаин 26 августа

26 августа в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Антонио Кайетано Марш , а противостоять в этом поединке будет Симон Бьюпаин.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Антонио Кайетано Марш — Симон Бьюпаин можно будет вплоть до 11:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 26 августа. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Антонио Кайетано Марш и Симон Бьюпаин еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Антонио Кайетано Марш — Симон Бьюпаин. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Антонио Кайетано Марш имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 26 августа нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Симон Бьюпаин. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 11:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Антонио Кайетано Марш имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Антонио Кайетано Марш

Болельщики ожидали, что на этом турнире Антонио Кайетано Марш продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Антонио Кайетано Марш в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Антонио Кайетано Марш сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Антонио Кайетано Марш немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Симон Бьюпаин

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Симон Бьюпаин на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Симон Бьюпаин демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Симон Бьюпаин имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Симон Бьюпаин намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Симон Бьюпаин не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Симон Бьюпаин будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Симон Бьюпаин и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Симон Бьюпаин умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Антонио Кайетано Марш» — «Симон Бьюпаин»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Антонио Кайетано Марш и Симон Бьюпаин впервые будут встречаться между собой. Если Антонио Кайетано Марш уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Симон Бьюпаин пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Антонио Кайетано Марш демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Антонио Кайетано Марш – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Антонио Кайетано Марш — Симон Бьюпаин (26 августа), ставки и коэффициенты

Антонио Кайетано Марш

К данному турниру Антонио Кайетано Марш подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Антонио Кайетано Марш находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Антонио Кайетано Марш не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Антонио Кайетано Марш старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Антонио Кайетано Марш демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Симон Бьюпаин

В этом сезоне Симон Бьюпаин действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Симон Бьюпаин обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Симон Бьюпаин не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Симон Бьюпаин не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Симон Бьюпаин имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Антонио Кайетано Марш — Симон Бьюпаин Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Антонио Кайетано Марш и Симон Бьюпаин аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Антонио Кайетано Марш и Симон Бьюпаин обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Антонио Кайетано Марш и Симон Бьюпаин постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Антонио Кайетано Марш — Симон Бьюпаин: андердог способен удивить фаворита

Антонио Кайетано Марш и Симон Бьюпаин которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Антонио Кайетано Марш имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Симон Бьюпаин хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Антонио Кайетано Марш. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Симон Бьюпаин умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Антонио Кайетано Марш довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Симон Бьюпаин вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Антонио Кайетано Марш.

СЕГОДНЯ МАТЧ Антонио Кайетано Марш — Симон Бьюпаин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Антонио Кайетано Марш и Симон Бьюпаин. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Антонио Кайетано Марш и для Симон Бьюпаин, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-462379-prognoz-na-match-p%d1%91tr-palyuhovich-daniil-ischenko-ot-eksperta-25-08-21/