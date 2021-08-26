Прогноз Галоппини/Джиакалоне — Ньюмайер/Оберлеитнер (26.08.2021), ставки и коэффициенты

Галоппини/Джиакалоне — Ньюмайер/Оберлеитнер. Прогноз, ставки на матч (26.08.21)

26.08.2021 в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Галоппини/Джиакалоне , а противостоять в этом поединке будет Ньюмайер/Оберлеитнер.



Теннисное противостояние Галоппини/Джиакалоне — Ньюмайер/Оберлеитнер пройдет 26.08.2021, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 16:00 по московскому времени. Хотя Галоппини/Джиакалоне и Ньюмайер/Оберлеитнер уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Ньюмайер/Оберлеитнер.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Галоппини/Джиакалоне — Ньюмайер/Оберлеитнер:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 26.08.2021, ведь именно в этот день на корте встречаются Галоппини/Джиакалоне и Ньюмайер/Оберлеитнер. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 16:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Галоппини/Джиакалоне имеет на своем счету три победы, Ньюмайер/Оберлеитнер может похвастаться четырьмя.

Галоппини/Джиакалоне

Этот турнир Галоппини/Джиакалоне проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Галоппини/Джиакалоне может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Галоппини/Джиакалоне однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Галоппини/Джиакалоне имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Галоппини/Джиакалоне левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Галоппини/Джиакалоне хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Ньюмайер/Оберлеитнер

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Ньюмайер/Оберлеитнер на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Ньюмайер/Оберлеитнер демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Ньюмайер/Оберлеитнер имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Ньюмайер/Оберлеитнер намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Ньюмайер/Оберлеитнер не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Ньюмайер/Оберлеитнер будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Ньюмайер/Оберлеитнер и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Ньюмайер/Оберлеитнер умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Галоппини/Джиакалоне — Ньюмайер/Оберлеитнер

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Галоппини/Джиакалоне и Ньюмайер/Оберлеитнер являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Галоппини/Джиакалоне — Ньюмайер/Оберлеитнер (26.08.2021), ставки и коэффициенты

Галоппини/Джиакалоне

На данном турнире Галоппини/Джиакалоне выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Галоппини/Джиакалоне выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Галоппини/Джиакалоне допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Галоппини/Джиакалоне особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Галоппини/Джиакалоне, это умение играть на травяных кортах.

Ньюмайер/Оберлеитнер

На этом турнире Ньюмайер/Оберлеитнер играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Ньюмайер/Оберлеитнер какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Ньюмайер/Оберлеитнер уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Ньюмайер/Оберлеитнер много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Ньюмайер/Оберлеитнер сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Ньюмайер/Оберлеитнер не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Галоппини/Джиакалоне — Ньюмайер/Оберлеитнер Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Галоппини/Джиакалоне и Ньюмайер/Оберлеитнер. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Галоппини/Джиакалоне и Ньюмайер/Оберлеитнер встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Галоппини/Джиакалоне и Ньюмайер/Оберлеитнер довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Галоппини/Джиакалоне и Ньюмайер/Оберлеитнер подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Галоппини/Джиакалоне — Ньюмайер/Оберлеитнер: порядок побьёт класс

Галоппини/Джиакалоне и Ньюмайер/Оберлеитнер которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Галоппини/Джиакалоне имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ньюмайер/Оберлеитнер хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Галоппини/Джиакалоне. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ньюмайер/Оберлеитнер умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Галоппини/Джиакалоне довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ньюмайер/Оберлеитнер вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Галоппини/Джиакалоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Галоппини/Джиакалоне — Ньюмайер/Оберлеитнер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Галоппини/Джиакалоне и Ньюмайер/Оберлеитнер букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Галоппини/Джиакалоне и Ньюмайер/Оберлеитнер проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-462565-astra-sharma-syuzan-bandechchi-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-tennis-26-08-21/