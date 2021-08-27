Паулистано (22) — Коринтианс (22). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (27.08.21)

Прогноз Паулистано (22) — Коринтианс (22) (27-го августа), ставки и коэффициенты

Паулистано (22) — Коринтианс (22) (27.08.2021), ставки и коэффициенты

27.08.2021 в 18:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Бразилии до 22 лет, в котором на своей площадке местный клуб Паулистано (22) примет соперника по национальному первенству Коринтианс (22).



Баскетбольный поединок Паулистано (22) – Коринтианс (22) пройдет в рамках престижного турнира 27.08.2021, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 18:15 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Паулистано (22).



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Паулистано (22) — Коринтианс (22):

На 27.08.2021 в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Паулистано (22) — Коринтианс (22). Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 18:15 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Паулистано (22), одержав семь побед.

Паулистано (22)

На этот матч баскетболисты клуба Паулистано (22) выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Паулистано (22) лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Паулистано (22) не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Коринтианс (22)

Уже три недели баскетбольный клуб Коринтианс (22) выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Коринтианс (22) удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Коринтианс (22) одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Паулистано (22) — Коринтианс (22), несмотря на то, что он должен пройти только 27.08.2021. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 18:15 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Паулистано (22) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Паулистано (22) — Коринтианс (22). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (27.08.21)

Паулистано (22)

Сейчас баскетбольный клуб Паулистано (22) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Паулистано (22) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Паулистано (22) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Коринтианс (22)

В прошлом матче баскетбольный клуб Коринтианс (22) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Коринтианс (22) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Коринтианс (22) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Паулистано (22) — Коринтианс (22) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Паулистано (22) — Коринтианс (22), который должен пройти 27.08.2021 в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 18:15 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Паулистано (22) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Паулистано (22) — Коринтианс (22): соперники не будут долго запрягать

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Паулистано (22) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Паулистано (22) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Паулистано (22) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Коринтианс (22) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Коринтианс (22) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Паулистано (22) — Коринтианс (22). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Паулистано (22) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Паулистано (22) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Паулистано (22) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Коринтианс (22) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Коринтианс (22) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Коринтианс (22) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

http://evolvegame.ru/cat0-463360-detroyt-taygers-toronto-blyu-dzheys-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-28-08-21/