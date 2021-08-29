Анастасия Гайшун — Дарья Зубцовская: в ожидании «эйсов»

Прогноз Анастасия Гайшун — Дарья Зубцовская (30-го августа 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Анастасия Гайшун — Дарья Зубцовская 30-го августа

30-го августа в 10:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Smash Cup, в котором на корт выйдут Анастасия Гайшун , а противостоять в этом поединке будет Дарья Зубцовская.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Анастасия Гайшун — Дарья Зубцовская, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 30-го августа, а его начало по МСК будет в 10:30. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Анастасия Гайшун. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Анастасия Гайшун — Дарья Зубцовская:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 30-го августа, так что в разделе тенниса можно найти поединок Анастасия Гайшун — Дарья Зубцовская. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 10:30 по Москве, пока не начался поединок. Анастасия Гайшун и Дарья Зубцовская еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Анастасия Гайшун

Анастасия Гайшун отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Анастасия Гайшун проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Анастасия Гайшун проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Анастасия Гайшун играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Анастасия Гайшун больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Дарья Зубцовская

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Дарья Зубцовская в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Дарья Зубцовская уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Дарья Зубцовская уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Дарья Зубцовская обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

«Анастасия Гайшун» — «Дарья Зубцовская»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Анастасия Гайшун и Дарья Зубцовская впервые будут встречаться между собой. Если Анастасия Гайшун уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Дарья Зубцовская пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Анастасия Гайшун демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Анастасия Гайшун – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Анастасия Гайшун — Дарья Зубцовская (30-го августа), ставки и коэффициенты

Анастасия Гайшун

На данный момент Анастасия Гайшун занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Анастасия Гайшун снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Анастасия Гайшун не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Анастасия Гайшун не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Дарья Зубцовская

Несмотря на свой молодой возраст, Дарья Зубцовская демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Дарья Зубцовская уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Дарья Зубцовская станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Дарья Зубцовская, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Дарья Зубцовская умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Дарья Зубцовская имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Анастасия Гайшун — Дарья Зубцовская Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Анастасия Гайшун и Дарья Зубцовская. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Анастасия Гайшун — Дарья Зубцовская: в ожидании «эйсов»

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Анастасия Гайшун и Дарья Зубцовская, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Анастасия Гайшун и Дарья Зубцовская уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Анастасия Гайшун — Дарья Зубцовская. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Анастасия Гайшун и Дарья Зубцовская, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat2-464412-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-brest-vitebsk-30-08-21/