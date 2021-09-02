Ориоль Рока Баталья — Мишель Вернье: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз Ориоль Рока Баталья — Мишель Вернье (02-го сентября 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Ориоль Рока Баталья — Мишель Вернье 02.09.2021

02.09.2021 в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ориоль Рока Баталья , а противостоять в этом поединке будет Мишель Вернье.



Судья теннисного матча Ориоль Рока Баталья — Мишель Вернье должен дать знак о старте игры в 12:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 02.09.2021, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Ориоль Рока Баталья и Мишель Вернье более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Ориоль Рока Баталья имеет четыре победы, то Мишель Вернье может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ориоль Рока Баталья — Мишель Вернье:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 02.09.2021, так что в разделе тенниса можно найти поединок Ориоль Рока Баталья — Мишель Вернье. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 12:00 по Москве, пока не начался поединок. Ориоль Рока Баталья и Мишель Вернье еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Ориоль Рока Баталья

В этом сезоне Ориоль Рока Баталья демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Ориоль Рока Баталья снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Ориоль Рока Баталья является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Ориоль Рока Баталья не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Ориоль Рока Баталья еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Мишель Вернье

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Мишель Вернье теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Мишель Вернье имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Мишель Вернье испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Мишель Вернье выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Мишель Вернье занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

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Ориоль Рока Баталья — Мишель Вернье (02.09.2021), ставки и коэффициенты

Ориоль Рока Баталья

К данному турниру Ориоль Рока Баталья подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Ориоль Рока Баталья находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Ориоль Рока Баталья не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Ориоль Рока Баталья старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Ориоль Рока Баталья демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Мишель Вернье

Мишель Вернье лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Мишель Вернье играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Мишель Вернье начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Мишель Вернье выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Мишель Вернье сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Ориоль Рока Баталья — Мишель Вернье Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Ориоль Рока Баталья и Мишель Вернье. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Ориоль Рока Баталья — Мишель Вернье: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Ориоль Рока Баталья и Мишель Вернье которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ориоль Рока Баталья имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Мишель Вернье хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ориоль Рока Баталья. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Мишель Вернье умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ориоль Рока Баталья довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Мишель Вернье вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ориоль Рока Баталья.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ориоль Рока Баталья — Мишель Вернье. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Ориоль Рока Баталья и Мишель Вернье.



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