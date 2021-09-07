Прогноз Рам/Сэлисбери — Пёрселл/Эбден (07 сентября), ставки и коэффициенты

Рам/Сэлисбери — Пёрселл/Эбден. Прогноз, ставки на матч. Открытый чемпионат США (07.09.21)

07 сентября в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Открытый чемпионат США, в котором на корт выйдут Рам/Сэлисбери , а противостоять в этом поединке будет Пёрселл/Эбден.



Рам/Сэлисбери считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Пёрселл/Эбден 07 сентября будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 22:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



Рам/Сэлисбери — Пёрселл/Эбден. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Рам/Сэлисбери — Пёрселл/Эбден запланирован организаторами турнира на 07 сентября, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 22:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Рам/Сэлисбери и Пёрселл/Эбден встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Рам/Сэлисбери имеет три победы при одном поражении.

Рам/Сэлисбери

Так как Рам/Сэлисбери выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Рам/Сэлисбери снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Рам/Сэлисбери, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Рам/Сэлисбери чем-то удивить, пока не ясно.



Пёрселл/Эбден

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Пёрселл/Эбден на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Пёрселл/Эбден демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Пёрселл/Эбден имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Пёрселл/Эбден намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Пёрселл/Эбден не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Пёрселл/Эбден будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Пёрселл/Эбден и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Пёрселл/Эбден умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Рам/Сэлисбери — Пёрселл/Эбден

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Рам/Сэлисбери — Пёрселл/Эбден. Прогноз, ставки на матч(07.09.21)

Рам/Сэлисбери

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Рам/Сэлисбери, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Рам/Сэлисбери уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Рам/Сэлисбери старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Рам/Сэлисбери, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Рам/Сэлисбери не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Рам/Сэлисбери все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Рам/Сэлисбери точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Пёрселл/Эбден

Пёрселл/Эбден лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Пёрселл/Эбден играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Пёрселл/Эбден начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Пёрселл/Эбден выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Пёрселл/Эбден сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Рам/Сэлисбери — Пёрселл/Эбден Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Рам/Сэлисбери и Пёрселл/Эбден начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Рам/Сэлисбери и Пёрселл/Эбден показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Рам/Сэлисбери и Пёрселл/Эбден провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Рам/Сэлисбери и Пёрселл/Эбден действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Рам/Сэлисбери — Пёрселл/Эбден: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Рам/Сэлисбери имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Рам/Сэлисбери и Пёрселл/Эбден отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Пёрселл/Эбден в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Рам/Сэлисбери превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Пёрселл/Эбден сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Рам/Сэлисбери гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рам/Сэлисбери — Пёрселл/Эбден. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Рам/Сэлисбери и Пёрселл/Эбден. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Рам/Сэлисбери и для Пёрселл/Эбден, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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