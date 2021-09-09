Прогноз Хаертайс/Хассан — Матос/Мелихени Родригес Альвес (10-го сентября 2021 года), ставки и коэффициенты

Хаертайс/Хассан — Матос/Мелихени Родригес Альвес. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (10.09.21)

10-го сентября 2021 года в 11:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Хаертайс/Хассан , а противостоять в этом поединке будет Матос/Мелихени Родригес Альвес.



Хаертайс/Хассан сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 10-го сентября 2021 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Матос/Мелихени Родригес Альвес. По Москве данный поединок начнется в 11:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Матос/Мелихени Родригес Альвес, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Хаертайс/Хассан — Матос/Мелихени Родригес Альвес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 10-го сентября 2021 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Хаертайс/Хассан и Матос/Мелихени Родригес Альвес. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 11:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Хаертайс/Хассан имеет на своем счету три победы, Матос/Мелихени Родригес Альвес может похвастаться четырьмя.

Хаертайс/Хассан

В этом сезоне Хаертайс/Хассан показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Хаертайс/Хассан играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Хаертайс/Хассан умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Хаертайс/Хассан и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Хаертайс/Хассан будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Хаертайс/Хассан чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Матос/Мелихени Родригес Альвес

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Матос/Мелихени Родригес Альвесв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Матос/Мелихени Родригес Альвес играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Матос/Мелихени Родригес Альвес держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Матос/Мелихени Родригес Альвес демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Матос/Мелихени Родригес Альвес находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Хаертайс/Хассан и Матос/Мелихени Родригес Альвес уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Хаертайс/Хассан — Матос/Мелихени Родригес Альвес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (10.09.21)

Хаертайс/Хассан

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Хаертайс/Хассан выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Хаертайс/Хассан всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Хаертайс/Хассан уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Хаертайс/Хассан занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Хаертайс/Хассан больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Хаертайс/Хассан имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Матос/Мелихени Родригес Альвес

Матос/Мелихени Родригес Альвес лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Матос/Мелихени Родригес Альвес играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Матос/Мелихени Родригес Альвес начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Матос/Мелихени Родригес Альвес выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Матос/Мелихени Родригес Альвес сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Хаертайс/Хассан — Матос/Мелихени Родригес Альвес Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Хаертайс/Хассан и Матос/Мелихени Родригес Альвес. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Хаертайс/Хассан — Матос/Мелихени Родригес Альвес: погода помешает показать хороший теннис

Хаертайс/Хассан и Матос/Мелихени Родригес Альвес которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Хаертайс/Хассан имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Матос/Мелихени Родригес Альвес хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Хаертайс/Хассан. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Матос/Мелихени Родригес Альвес умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Хаертайс/Хассан довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Матос/Мелихени Родригес Альвес вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Хаертайс/Хассан.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хаертайс/Хассан — Матос/Мелихени Родригес Альвес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Хаертайс/Хассан и Матос/Мелихени Родригес Альвес. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Хаертайс/Хассан и для Матос/Мелихени Родригес Альвес, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-471089-prognoz-na-match-timofey-skatov-nuno-borhes-ot-eksperta-10-09-21/