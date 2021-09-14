Гинар/Оливетти — Ламазин/Симон. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.09.21)

Прогноз Гинар/Оливетти — Ламазин/Симон (14.09.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Гинар/Оливетти — Ламазин/Симон 14-го сентября 2021 года

14-го сентября 2021 года в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Гинар/Оливетти , а противостоять в этом поединке будет Ламазин/Симон.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 14-го сентября 2021 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Гинар/Оливетти — Ламазин/Симон. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 14:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Гинар/Оливетти, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Гинар/Оливетти — Ламазин/Симон. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 14:00 по Москве Гинар/Оливетти выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Ламазин/Симон. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 14-го сентября 2021 года. Гинар/Оливетти не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Гинар/Оливетти

Этот турнир Гинар/Оливетти проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Гинар/Оливетти может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Гинар/Оливетти однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Гинар/Оливетти имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Гинар/Оливетти левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Гинар/Оливетти хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Ламазин/Симон

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Ламазин/Симонв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Ламазин/Симон играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Ламазин/Симон держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Ламазин/Симон демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Ламазин/Симон находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Челленджер, Гинар/Оливетти — Ламазин/Симон

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Гинар/Оливетти и Ламазин/Симон являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Гинар/Оливетти — Ламазин/Симон. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.09.21)

Гинар/Оливетти

Несмотря на внушительный возраст, Гинар/Оливетти демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Гинар/Оливетти гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Гинар/Оливетти обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Гинар/Оливетти снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Гинар/Оливетти может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Ламазин/Симон

В этом сезоне Ламазин/Симон действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Ламазин/Симон обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Ламазин/Симон не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Ламазин/Симон не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Ламазин/Симон имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Гинар/Оливетти — Ламазин/Симон Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Гинар/Оливетти и Ламазин/Симон начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Гинар/Оливетти и Ламазин/Симон показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Гинар/Оливетти и Ламазин/Симон провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Гинар/Оливетти и Ламазин/Симон действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Гинар/Оливетти — Ламазин/Симон: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Гинар/Оливетти имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Гинар/Оливетти и Ламазин/Симон отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Ламазин/Симон в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Гинар/Оливетти превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Ламазин/Симон сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Гинар/Оливетти гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гинар/Оливетти — Ламазин/Симон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Гинар/Оливетти и Ламазин/Симон букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Гинар/Оливетти и Ламазин/Симон проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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