Кара Трутнов (жeн) — АЗС Гожув Велькопольски (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.09.21)

Прогноз Кара Трутнов (жeн) — АЗС Гожув Велькопольски (жен) (14 сентября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Кара Трутнов (жeн) — АЗС Гожув Велькопольски (жен) 14-го сентября

14-го сентября в 10:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Товарищеский турнир клубов, в котором на своей площадке местный клуб Кара Трутнов (жeн) примет соперника по национальному первенству АЗС Гожув Велькопольски (жен).



Болельщики баскетбольного клуба Кара Трутнов (жeн) очень любят матчи против БК АЗС Гожув Велькопольски (жен), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 14-го сентября хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 10:30 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Кара Трутнов (жeн) одержали три легкие победы.



Кара Трутнов (жeн) — АЗС Гожув Велькопольски (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Кара Трутнов (жeн) намерены 14-го сентября поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК АЗС Гожув Велькопольски (жен). Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 10:30 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Кара Трутнов (жeн)

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Кара Трутнов (жeн), длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Кара Трутнов (жeн) отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Кара Трутнов (жeн) также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



АЗС Гожув Велькопольски (жен)

Уже три недели баскетбольный клуб АЗС Гожув Велькопольски (жен) выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба АЗС Гожув Велькопольски (жен) удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб АЗС Гожув Велькопольски (жен) одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Кара Трутнов (жeн) — АЗС Гожув Велькопольски (жен). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Кара Трутнов (жeн) — АЗС Гожув Велькопольски (жен), запланированного на 14-го сентября. На площадке игроки обеих команд появятся в 10:30 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Кара Трутнов (жeн) и АЗС Гожув Велькопольски (жен) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Кара Трутнов (жeн).



Кара Трутнов (жeн) — АЗС Гожув Велькопольски (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.09.21)

Кара Трутнов (жeн)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Кара Трутнов (жeн) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

АЗС Гожув Велькопольски (жен)

Два года назад баскетбольный клуб АЗС Гожув Велькопольски (жен) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб АЗС Гожув Велькопольски (жен) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Кара Трутнов (жeн) — АЗС Гожув Велькопольски (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Кара Трутнов (жeн) — АЗС Гожув Велькопольски (жен), который должен пройти 14-го сентября в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 10:30 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Кара Трутнов (жeн) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Кара Трутнов (жeн) — АЗС Гожув Велькопольски (жен): соперники не будут долго запрягать

Прошлый матч баскетбольный клуб Кара Трутнов (жeн) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Кара Трутнов (жeн) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Кара Трутнов (жeн) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Кара Трутнов (жeн) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб АЗС Гожув Велькопольски (жен) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба АЗС Гожув Велькопольски (жен) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб АЗС Гожув Велькопольски (жен) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кара Трутнов (жeн) — АЗС Гожув Велькопольски (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Кара Трутнов (жeн) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Кара Трутнов (жeн) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Кара Трутнов (жeн) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба АЗС Гожув Велькопольски (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб АЗС Гожув Велькопольски (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

http://evolvegame.ru/cat2-473182-prognozy-i-stavki-na-match-minami-akiyama-habiba-el-anani-14-09-21/