Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде — Энола Кьеза. Прогноз, ставки на матч(14.09.21)

Прогноз Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде — Энола Кьеза (14 сентября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде — Энола Кьеза 14.09.2021

14.09.2021 в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде , а противостоять в этом поединке будет Энола Кьеза.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 14.09.2021, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде — Энола Кьеза. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 16:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде — Энола Кьеза. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 14.09.2021, ведь именно в этот день на корте встречаются Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде и Энола Кьеза. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 16:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде имеет на своем счету три победы, Энола Кьеза может похвастаться четырьмя.

Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде

На данный момент Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Энола Кьеза

Энола Кьеза имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Энола Кьеза уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Энола Кьеза умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Энола Кьеза обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Энола Кьеза проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз на матч Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде — Энола Кьеза

Современный большой теннис пользуется огромной популярностью. И дело не только в том, что этот вид спорта привлекает огромное количество бетторов, большой теннис – это зрелищный вид спорта, в котором спортсмены выдают невероятные ралли розыгрышей, держа болельщиков в напряжении вплоть до последнего удара. Да и сами спортсмены сегодня демонстрируют умный теннис. Сейчас редко встретишь теннисистов, просто перебивающих мяч в розыгрыше. Все стараются атаковать, чтобы навязать оппоненту свою игру, взять инициативу в матче в свои руки и постараться победить. Порой, котировки букмекеров, выставляемые на тот или иной теннисный матч, не отражают реальную силу оппонентов. Поэтому это только на руку бетторам, так как можно сделать ставку на большой коэффициент и выиграть солидную сумму средств с минимальным риском. Обычно, эксперты нашего сайта анализируют наиболее интересные и зрелищные теннисные матчи, те матчи, в которых, на наш взгляд, будет напряженная борьба, и в которых встречаются равные соперники, имеющие равные шансы на успех. Однако, в последнее время, букмекеры все чаще стали недооценивать соперников, поэтому мы стараемся предлагать большой выбор прогнозов на большее количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для ставок наиболее интересные противостояния. К таким матчам можно отнести противостояние, в котором Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде и Энола Кьеза будут определять сильнейшего. Мы думаем, что соперники сейчас находятся в хорошей форме, поэтому ожидаем здесь плотного противостояния, поэтому несколько не согласны с тем, как букмекеры котируют данный матч. Более подробную информацию, а также прогнозы на встречу соперников, можно найти ниже.



Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде — Энола Кьеза. Прогноз, ставки на матч(14.09.21)

Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде

На этом турнире именно Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Энола Кьеза

На этом турнире Энола Кьеза играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Энола Кьеза какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Энола Кьеза уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Энола Кьеза много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Энола Кьеза сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Энола Кьеза не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде — Энола Кьеза Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде и Энола Кьеза. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде — Энола Кьеза: андердог способен удивить фаворита

Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде и Энола Кьеза которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Энола Кьеза хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Энола Кьеза умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Энола Кьеза вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде.

СЕГОДНЯ МАТЧ Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде — Энола Кьеза. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде и Энола Кьеза букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде и Энола Кьеза проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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