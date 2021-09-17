Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор — Сакамото/Эль Михдави. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.09.21)

Прогноз Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор — Сакамото/Эль Михдави (17-го сентября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор — Сакамото/Эль Михдави 17-го сентября

17-го сентября в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор , а противостоять в этом поединке будет Сакамото/Эль Михдави.



Теннисное противостояние Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор — Сакамото/Эль Михдави пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 17-го сентября. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 22:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор — Сакамото/Эль Михдави:

Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 17-го сентября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Сакамото/Эль Михдави. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 22:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор

Пока Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор довольно неплохо играет на данном покрытии.



Сакамото/Эль Михдави

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Сакамото/Эль Михдави в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Сакамото/Эль Михдави уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Сакамото/Эль Михдави уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Сакамото/Эль Михдави обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

«Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор» — «Сакамото/Эль Михдави»: прогноз автора

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор и Сакамото/Эль Михдави являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор — Сакамото/Эль Михдави. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.09.21)

Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор

На данный момент Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Сакамото/Эль Михдави

В этом сезоне Сакамото/Эль Михдави не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Сакамото/Эль Михдави сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Сакамото/Эль Михдави допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Сакамото/Эль Михдави допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Сакамото/Эль Михдави демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор — Сакамото/Эль Михдави Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор и Сакамото/Эль Михдави, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор и Сакамото/Эль Михдави играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор, и Сакамото/Эль Михдави неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор — Сакамото/Эль Михдави: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор и Сакамото/Эль Михдави отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Сакамото/Эль Михдави в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Сакамото/Эль Михдави сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор — Сакамото/Эль Михдави. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор и Сакамото/Эль Михдави.



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