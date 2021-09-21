Нильсен/Хуэй — Генгел/Нойкрист. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.09.21)

Прогноз Нильсен/Хуэй — Генгел/Нойкрист (22 сентября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Нильсен/Хуэй — Генгел/Нойкрист 22 сентября

22 сентября в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Нильсен/Хуэй , а противостоять в этом поединке будет Генгел/Нойкрист.



Так как Нильсен/Хуэй в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Генгел/Нойкрист, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 22 сентября. Но, доказать обратное Нильсен/Хуэй все же сможет в 11:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Нильсен/Хуэй — Генгел/Нойкрист. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

22 сентября пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Нильсен/Хуэй — Генгел/Нойкрист. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 11:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Генгел/Нойкрист, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Генгел/Нойкрист выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Нильсен/Хуэй

Пока Нильсен/Хуэй не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Нильсен/Хуэй находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Нильсен/Хуэй будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Нильсен/Хуэй довольно неплохо играет на данном покрытии.



Генгел/Нойкрист

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Генгел/Нойкрист в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Генгел/Нойкрист уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Генгел/Нойкрист уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Генгел/Нойкрист обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Челленджер, Нильсен/Хуэй — Генгел/Нойкрист

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Нильсен/Хуэй и Генгел/Нойкрист. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Нильсен/Хуэй и Генгел/Нойкрист продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Нильсен/Хуэй — Генгел/Нойкрист. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.09.21)

Нильсен/Хуэй

На данном турнире Нильсен/Хуэй выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Нильсен/Хуэй выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Нильсен/Хуэй допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Нильсен/Хуэй особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Нильсен/Хуэй, это умение играть на травяных кортах.

Генгел/Нойкрист

Генгел/Нойкрист лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Генгел/Нойкрист играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Генгел/Нойкрист начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Генгел/Нойкрист выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Генгел/Нойкрист сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Нильсен/Хуэй — Генгел/Нойкрист Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Нильсен/Хуэй и Генгел/Нойкрист. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Нильсен/Хуэй и Генгел/Нойкрист встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Нильсен/Хуэй и Генгел/Нойкрист довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Нильсен/Хуэй и Генгел/Нойкрист подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Нильсен/Хуэй — Генгел/Нойкрист: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Нильсен/Хуэй имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Нильсен/Хуэй и Генгел/Нойкрист отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Генгел/Нойкрист в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Нильсен/Хуэй превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Генгел/Нойкрист сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Нильсен/Хуэй гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нильсен/Хуэй — Генгел/Нойкрист. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Нильсен/Хуэй и Генгел/Нойкрист сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Нильсен/Хуэй, и Генгел/Нойкрист будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-477873-aleksandra-yordake-asya-kolombo-prognoz-i-stavki-ot-specialista-21-09-21/