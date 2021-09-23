Драгос Николай Мадараш — Иржи Лехекка. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (23.09.21)

Прогноз Драгос Николай Мадараш — Иржи Лехекка (23.09.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Драгос Николай Мадараш — Иржи Лехекка 23.09.2021

23.09.2021 в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Драгос Николай Мадараш , а противостоять в этом поединке будет Иржи Лехекка.



Судья теннисного матча Драгос Николай Мадараш — Иржи Лехекка должен дать знак о старте игры в 12:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 23.09.2021, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Драгос Николай Мадараш и Иржи Лехекка более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Драгос Николай Мадараш имеет четыре победы, то Иржи Лехекка может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Драгос Николай Мадараш — Иржи Лехекка:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Драгос Николай Мадараш — Иржи Лехекка, которая пройдет 23.09.2021 в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 12:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Драгос Николай Мадараш

В этом сезоне Драгос Николай Мадараш демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Драгос Николай Мадараш снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Драгос Николай Мадараш является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Драгос Николай Мадараш не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Драгос Николай Мадараш еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Иржи Лехекка

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Иржи Лехеккав шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Иржи Лехекка играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Иржи Лехекка держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Иржи Лехекка демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Иржи Лехекка находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Драгос Николай Мадараш — Иржи Лехекка

Современный большой теннис пользуется огромной популярностью. И дело не только в том, что этот вид спорта привлекает огромное количество бетторов, большой теннис – это зрелищный вид спорта, в котором спортсмены выдают невероятные ралли розыгрышей, держа болельщиков в напряжении вплоть до последнего удара. Да и сами спортсмены сегодня демонстрируют умный теннис. Сейчас редко встретишь теннисистов, просто перебивающих мяч в розыгрыше. Все стараются атаковать, чтобы навязать оппоненту свою игру, взять инициативу в матче в свои руки и постараться победить. Порой, котировки букмекеров, выставляемые на тот или иной теннисный матч, не отражают реальную силу оппонентов. Поэтому это только на руку бетторам, так как можно сделать ставку на большой коэффициент и выиграть солидную сумму средств с минимальным риском. Обычно, эксперты нашего сайта анализируют наиболее интересные и зрелищные теннисные матчи, те матчи, в которых, на наш взгляд, будет напряженная борьба, и в которых встречаются равные соперники, имеющие равные шансы на успех. Однако, в последнее время, букмекеры все чаще стали недооценивать соперников, поэтому мы стараемся предлагать большой выбор прогнозов на большее количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для ставок наиболее интересные противостояния. К таким матчам можно отнести противостояние, в котором Драгос Николай Мадараш и Иржи Лехекка будут определять сильнейшего. Мы думаем, что соперники сейчас находятся в хорошей форме, поэтому ожидаем здесь плотного противостояния, поэтому несколько не согласны с тем, как букмекеры котируют данный матч. Более подробную информацию, а также прогнозы на встречу соперников, можно найти ниже.



Драгос Николай Мадараш — Иржи Лехекка. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (23.09.21)

Драгос Николай Мадараш

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Драгос Николай Мадараш, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Драгос Николай Мадараш уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Драгос Николай Мадараш старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Драгос Николай Мадараш, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Драгос Николай Мадараш не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Драгос Николай Мадараш все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Драгос Николай Мадараш точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Иржи Лехекка

В этом сезоне Иржи Лехекка не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Иржи Лехекка сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Иржи Лехекка допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Иржи Лехекка допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Иржи Лехекка демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Драгос Николай Мадараш — Иржи Лехекка Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Драгос Николай Мадараш и Иржи Лехекка начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Драгос Николай Мадараш и Иржи Лехекка показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Драгос Николай Мадараш и Иржи Лехекка провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Драгос Николай Мадараш и Иржи Лехекка действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Драгос Николай Мадараш — Иржи Лехекка: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Драгос Николай Мадараш и Иржи Лехекка которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Драгос Николай Мадараш имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Иржи Лехекка хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Драгос Николай Мадараш. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Иржи Лехекка умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Драгос Николай Мадараш довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Иржи Лехекка вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Драгос Николай Мадараш.

СЕГОДНЯ МАТЧ Драгос Николай Мадараш — Иржи Лехекка. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Драгос Николай Мадараш и Иржи Лехекка сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Драгос Николай Мадараш, и Иржи Лехекка будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-478811-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-leones-de-santo-domingo-titanes-del-distrito-nacional-23-09-21/