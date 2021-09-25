Калор де Сан Педро — КД Куаутла: хозяева сыграют в свой футбол

Калор де Сан Педро — КД Куаутла прогноз профессионала на футбол 25.09.21

«Калор де Сан Педро» – «КД Куаутла». 25.09.21. Прогноз и ставки на матч

После трех выездных поединков подряд футбольный клуб Калор де Сан Педро возвращается домой и 25 сентября проведет первый матч в родных стенах. А в гости приезжают футболисты клуба КД Куаутла, так что встреча не обещает быть легкой. Свисток главного арбитра о начале игры прозвучит в 04:30 по Москве. Если брать всю историю данного противостояния, то в нем было уже 34 матча, по итогам которых лучше себя проявил футбольный клуб КД Куаутла, одержавший пятнадцать побед при шести поражениях. Гости также смогли выиграть три из последних четырех встреч.



Долгожданный футбольный матч, в котором соперниками будут команда Калор де Сан Педро и КД Куаутла, начнется уже совсем скоро. Естественно, наши прогнозисты не смогли оставить такое спортивное событие без внимания, поэтому решили предложить свое видение развития событий в этом матче. Учитывая все кадровые перестановки, которые произошли в клубах в межсезонье, а также учитывая результаты матчей первых туров, мы полагаем, что фаворитами в этом противостоянии должны быть хозяева поля. И здесь мы полностью согласны с теми коэффициентами, которые предлагают букмекеры. Команда Калор де Сан Педро сейчас выглядит более сыгранной и более подготовленной, чем их соперники, тем более что команда КД Куаутла прибыла на матч не в оптимальном составе. Так что, относительно победителя этого матча, то мы за хозяев поля. Учитывая, что в прошлом сезоне оба клуба действовали в атакующем стиле, и им удалось сохранить основной костяк исполнителей, и, самое главное – менеджеров, то в нынешнем сезоне команды тоже, скорее всего, будут играть в атакующий футбол. А это означает, что в сегодняшнем противостоянии мы увидим много атак, следовательно, будет много забитых голов, так что, общий тотал голов в этом матче мы советуем играть на больше. Неплохим предложением букмекеров нам видится ставка на то, что обе команды забьют в матче. Команда Калор де Сан Педро и команда КД Куаутла всегда славились мощным нападением и полузащитой, а вот в обороне редко когда играют без ошибок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Калор де Сан Педро — КД Куаутла:

Так как большинство делает ставку на победу хозяев поля, то коэффициент на победу постоянно падает и сейчас он составляет 2.25. На ничью в футбольном матче Калор де Сан Педро — КД Куаутла стоит коэффициент 3.74, а на выигрыш гостей принимаются ставки по котировке 2.5.

Прогноз на матч Калор де Сан Педро – КД Куаутла (Чемпионат Мексики, матч национального перевентсва, воскресенье, 25 сентября):Футбольный клуб Калор де Сан Педро получил от букмекеров на свою победу котировку 2.25, а по коэффициенту 2.5 можно сделать ставку на выигрыш ФК КД Куаутла. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Матч команды Калор де Сан Педро и команды КД Куаутла наши прогнозисты никак не могли оставить без внимания. И дело здесь не только в том, что он будет первым интересным футбольным противостоянием нынешнего сезона. У команд в прошлом сезоне сложились непростые взаимоотношения, так как в одном из матчей неправильное судейское решение привело к довольно драматичным последствиям. Сразу несколько футболистов в составах команд были удалены с поля за грубые нарушения и неспортивное поведение. В СМИ этот инцидент освещался, а затем было сказано, что футболисты помирились. Конечно, на публике оно может быть и так, но вряд ли инцидент можно считать полностью исчерпанным, так что, мы ждем горячего противостояния, тем более что матч будет обслуживать строгий рефери, который не скупится на предупреждения. Теперь о самой игре. Если сравнивать с прошлым сезоном, то существенных кадровых потерь клубы не понесли: да, некоторые футболисты ушли в другие клубы, но на их место пришли другие игроки. Поэтому тренерам не понадобилось менять тактическую схему игры команд, перестраивая ее под конкретного футболиста или группу футболистов. Напомним, что в прошлом сезоне команды действовали активно, то есть, пытались обострять ситуацию, а не ждали своего шанса, ориентируясь на контратаки. Чего-то подобного мы ждем в этом матче, тем более что все футболисты соскучились по игре, и будут стараться максимально проявить себя на поле.

Калор де Сан Педро – КД Куаутла 25.09.21

25 сентября состоится всего один матч из нынешнего тура национального первенства, и им будет футбольная встреча Калор де Сан Педро — КД Куаутла. Так как данный поединок вызвал огромный ажиотаж среди болельщиков, то его специально решили начать в 04:30 по Москве. Интерес вызван тем, что это принципиальные соперники, но так как в последнее время они выступали в различных дивизионах, то последний раз Калор де Сан Педро и КД Куаутла встречались на футбольном поле четыре года назад. В том матче футболисты клуба Калор де Сан Педро одержали победу со счетом 4-2.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Статистика – важнейший инструмент, который используют эксперты нашего ресурса при составлении прогнозов на футбольные матчи. В матче команды Калор де Сан Педро и команды КД Куаутла, который состоится в ближайшем туре чемпионата, мы тоже использовали статистику для составления интересных прогнозов. Пока, судя по тем результатам, которые команды демонстрируют в нынешнем сезоне, складывается впечатление, что руководство клубов поставило перед ними серьезные задачи. Оба клуба играют в атакующем стиле, что подразумевает большое количество ударов по воротам соперника. Вообще, игра команд в нынешнем сезоне полностью заточена под атаку, что можно увидеть, взглянув на составы команд. Менеджеры сделали ставку не только на мощное нападение, но и на полузащиту, футболисты полузащиты активно подключаются к атакам команды и забивают не меньше нападающих. При этом серьезное внимание было уделено и построению хорошей обороны, которая во многих матчах сезона выглядит надежно и неприступно. В общем, сегодня команда Калор де Сан Педро и команда КД Куаутла представляют собой крепкие орешки, которые могут испортить нервы любому клубу. Между собой эти команды всегда играют результативно. С первых и до последних минут матча клубы атакуют ворота друг друга, стараясь забить как можно больше мячей. Сейчас борьба в турнирной таблице обострена до предела, и чтобы занимать достойное место, командам необходимо показывать, в первую очередь, результат. Поэтому, по словам менеджеров клуба, в ближайшем матче их подопечные будут играть только на победу, следовательно, болельщиков ждет интересное противостояние.



Прогноз Калор де Сан Педро – КД Куаутла (25 сентября), ставки и коэффициенты

В линии букмекерских контор, по мнению экспертов нашего ресурса, верно отражены шансы команды Калор де Сан Педро и команды КД Куаутла на успех в очном противостоянии. Напомним, что эти команды встретятся в рамках очередного тура чемпионата, где будут определять сильнейшего. К этому матчу хозяева поля подходят в отличном настроении, у клуба нет серьезных кадровых потерь перед матчем, а статистика последних игр говорит о том, что команда Калор де Сан Педро находится в прекрасной форме. Гости тоже показали хорошие результаты в последних матчах. Клуб добился важных побед, что позволило ему улучшить свои позиции в турнирной таблице. Однако для команды КД Куаутла выездные матчи в нынешнем сезоне складываются не так хорошо, как игры на родном стадионе. В выездных матчах, по словам самих футболистов команды КД Куаутла, они чувствуют себя не так уверенно, как в домашних стенах. Поэтому, сегодня наши эксперты рекомендуют ставить на победу команды Калор де Сан Педро, так как хозяева поля сейчас находятся в отличной форме, а родные трибуны должны помочь клубу продемонстрировать отличный футбол и добиться победы. Общий тотал матча мы рекомендуем играть на больше, так как оба клуба действуют в атакующем стиле, поэтому в этом матче мы ждем много голов. Общий тотал нарушений и желтых карточек тоже следует играть на больше, так как эта встреча является принципиальной для обеих команд, следовательно, футболисты будут часто нарушать правила. А вот угловые мы рассматриваем на меньше, так как команда Калор де Сан Педро и команда КД Куаутла не так часто задействуют фланги при атаках.

Калор де Сан Педро

В последние годы футбольный клуб Калор де Сан Педро постоянно входит в тройку сильнейших в чемпионате, так что регулярно принимает участие в Лиге Чемпионов. Но, как хозяева не стараются, все равно не могут стать чемпионами, ведь начинают борьбу за титул, но затем отставание от лидера только увеличивается. В данный момент оно достигло уже девяти очков, так что хоть футбольный клуб Калор де Сан Педро и идет вторым в чемпионате, но вернуться в борьбу за золотые медали будет не так просто. На своем поле команда показывает в этом сезоне уверенную игру, так что было только два поражения дома, и на родном стадионе футболисты клуба Калор де Сан Педро забивают в три раза больше мячей, чем пропускают. Сейчас хозяева выдают серию из семи побед подряд, но она никого не удивляет, так как команда играла по очень легкому календарю, где было много предсказуемых результатов. В этом поединке хозяевам не помогут левый защитник, а также центральный и опорный полузащитники. Под вопросом выход на поле правого нападающего.

КД Куаутла

Уже третий сезон подряд футбольный клуб КД Куаутла находится на грани вылета из высшего дивизиона, а руководство не принимает никаких мер, чтобы этого избежать. В этом году команда уже долгое время находится на шестнадцатой строчке, всего на два очка опережая аутсайдеров из зоны вылета. У гостей очевидные проблемы с игрой в нападении, ведь команда в среднем не забивает два гола за матч. Оборона у футбольного клуба КД Куаутла также далека от идеала, и особенно это касается выездных поединков, где количество пропущенных мячей в два раза больше, чем дома. В гостях команда потерпела уже десять поражений, сумев одержать только две победы. Так что, лишь неплохая домашняя игра пока не позволяет футбольному клубу КД Куаутла скатиться в зону вылета. Гости обладают слабым составом, где хватает проблемных позиций. Например, в команде нет номинального правого полузащитника, так что на этой позиции приходится играть либо защитнику, либо вингеру. А в этом матче не сможет сыграть за гостей атакующий полузащитник, получивший красную карточку в прошлой игре.

Интересные факты перед матчем Калор де Сан Педро – КД Куаутла

Наши эксперты не согласны с теми котировками, которые букмекеры выставили на матч команды Калор де Сан Педро и команды КД Куаутла. Напомним, что сейчас хозяевам поля крайне необходимы очки, так как в оставшихся матчах сезона клуб еще сохраняет шансы на то, чтобы выбраться из подвалов турнирной таблицы. А вот гости уже справились со своей задачей на этот сезон, за несколько туров до конца чемпионата команда КД Куаутла набрала достаточное количество очков, что позволило клубу комфортно обосноваться в середине турнирной таблицы. По информации наших экспертов, хозяева поля серьезно настроены победить в этом матче, они будут выставлять основной состав, а вот гости панируют использовать футболистов резерва. Именно поэтому мы не согласны с высокими котировками на победу хозяев поля, которые предлагают букмекеры. Возможно, это связано с тем, что команды занимают разные места в турнирной таблице, однако, сейчас все говорит о том, что необходимо делать ставки на победу команды Калор де Сан Педро, что мы и рекомендуем делать. Общий тотал голов в матче мы рекомендуем играть на меньше, так как вряд ли команды смогут много забить, уровень исполнителей в составах обеих команд не очень высок, поэтому, мы полагаем, что исход матча решит один забитый мяч. А вот нарушений и предупреждений в матче должно быть много, так как хозяева поля и гости – футбольные команды, которые между собой не сильно ладят, поэтому в матчах между этими командами всегда много грубости. Общий тотал угловых тоже лучше заигрывать на меньше, так как клубы редко задействуют фланги для атаки, а в этом матче игра, преимущественно, будет идти в центре поля, поэтому много угловых команды подать не должны.

Победу в матче одержит Калор де Сан Педро — 2.25, ничья по результатам противостояния — 3.74, победу в матче одержит КД Куаутла — 2.5.



Калор де Сан Педро — КД Куаутла. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мексики 25 сентября

Судя по коэффициентам, которые букмекеры выставили на матч команды Калор де Сан Педро и команды КД Куаутла, хозяева поля здесь являются явными фаворитами. Наши эксперты тоже решили проанализировать предстоящую игру. Итак, хозяева поля в нынешнем сезоне показывают неплохие результаты в домашних матчах. Это позволило клубу досрочно занять высокое место в чемпионате и пробиться в престижный клубный футбольный турнир. Однако, по словам менеджера клуба, он не собирается экспериментировать с составом в ближайших матчах, поэтому стоит ожидать, что в матче с футболистами гостей хозяева выставят оптимальный состав с минимум замен. В свою очередь, команда КД Куаутла тоже уже решила свои задачи в чемпионате, клуб сохранил прописку, и, по словам менеджера, в оставшихся матчах сезона на поле будут играть преимущественно молодые футболисты, которые в следующем сезоне должны усилить клуб. Это означает, что у хозяев поля будет преимущество в этом матче, поэтому мы рекомендуем делать ставки не только на победу хозяев поля, но и на то, что команда Калор де Сан Педро победит по форе, предлагаемой букмекерами. Особенно хотелось выделить ставки на общий тотал в этом матче. Оба клуба играют в атакующем стиле, а это означает, что в матче будет забито много голов. Поэтому общий тотал голов в матче, а также индивидуальный тотал хозяев поля мы советуем играть на больше. Общий тотал угловых в матче мы тоже рассматриваем на больше, так как оба клуба предпочитают атаковать флангами и обычно подают много стандартов. А вот нарушений и предупреждений в матче не должно быть много так как команда Калор де Сан Педро и команда КД Куаутла не являются лидерами по этим показателям, предпочитая играть корректно, да и особого смысла грубить в этом матче нет.

«Калор де Сан Педро»

Целью на этот сезон у футбольного клуба Калор де Сан Педро было сохранение прописки, но так как старт сезона получился очень хорошим, то некоторое время хозяева даже находились в зоне еврокубков. Но, выполнение поставленной задачи расслабило команду, так что за последние два месяца была одержана только одна победа, а постоянные потери очков привели к тому, что футбольный клуб Калор де Сан Педро в чемпионате идет уже лишь одиннадцатым, а за Лигу Европы точно не сможет побороться, так как отставание составляет восемнадцать очков. Команда начала проигрывать как дома, так и на выезде, а так как в девяти турах было семь поражений, то руководство все же уволило главного тренера и ему быстро нашли замену. Новый специалист еще никогда не работал в этом чемпионате, а под его руководством было сыграно три матча, в которых было две ничьи и одно поражение. Калор де Сан Педро неплохо играет в нападении, но с обороной тренеру еще следует поработать, так как пропускают хозяева регулярно в каждом поединке.



«КД Куаутла»

Мало кто ожидал, что всегда стабильный и прагматичный футбольный клуб КД Куаутла в этом сезоне будет бороться за выживание в дивизионе. Команда всегда ранее показывала скучный футбол, делая ставку на тотальную оборону, и это позволяло постоянно находиться в середине таблицы. Но, летом ушло много футболистов оборонительного плана, играющих ключевую роль, так что гости стали намного больше пропускать, а ведь игра в нападении лучше не стала. Так что, сейчас футбольный клуб КД Куаутла идет лишь третьим с конца, а главный тренер делает все возможное, чтобы покинуть зону вылета. Во время зимнего трансферного окна ряды гостей пополнили три опытных защитника, так что с их помощью главный тренер надеется навести порядок в обороне. Ведь в последних семи турах футбольный клуб КД Куаутла взял только пять очков, регулярно пропуская в каждом поединке. Травмированы только два полузащитника, но важной роли при данном наставнике они не играют.

Статистика и личные встречи

Матч команды Калор де Сан Педро и команды КД Куаутла, несомненно, привлечет внимание большого количества любителей футбола. Оба клуба в нынешнем сезоне показывают великолепный футбол, а лидеры команд творят настоящие чудеса. Помимо того что эти футбольные клубы демонстрируют прекрасные результаты в чемпионате, они еще принимают участие в ряде различных турниров, где их результатам тоже можно только позавидовать. Вот такой вот чемпионский матч ждет всех любителей футбола, и наши эксперты просто не смогли оказаться в стороне от такого противостояния. Много известных футбольных экспертов уже высказали свое мнение относительно того, как будут развиваться события в этом матче. В СМИ устраивают многочисленные конкурсы, предлагая каждому любителю футбола предсказать счет противостояния команды Калор де Сан Педро и команды КД Куаутла. Естественно, так как игра заинтересует всех. Однако эксперты нашего портала решили не делать прогнозы на победителя матча. Такое противостояние, как встреча команды Калор де Сан Педро и команды КД Куаутла – само по себе большое событие в мире современного футбола. Поэтому мы решили сосредоточить свое внимание на статистических показателях этого матча, благо, что команды встречаются между собой не впервые. Нам удалось найти много интересных данных, которые помогли нам выбрать качественные ставки в букмекерских конторах. Со всеми прогнозами, касательно этого матча, можно ознакомиться ниже, всем удачных ставок и отличного футбольного вечера!

«Калор де Сан Педро» — «КД Куаутла»: кто фаворит грядущей встречи?

Калор де Сан Педро — КД Куаутла. Прогноз на футбол (25.09.21)

Непростой матч ждет всех любителей футбола. Команда Калор де Сан Педро сыграет с футболистами команды КД Куаутла. Мы уже говорили о том, что сейчас, в преддверии окончания чемпионата, все матчи между командами будут иметь весомое значение, так как обоим соперникам необходим только положительный результат. Напомним, что оба клуба сейчас ведут борьбу за то, чтобы удержать верхние строчки турнирной таблицы, однако, учитывая большую конкуренцию, сделать это очень непросто. Очный матч – отличная возможность отобрать очки у прямого конкурента, однако сделать это будет очень и очень непросто. В первую очередь, в таком противостоянии следует обращать внимание на фолы. Рефери будет очень принципиальный, поэтому фолы и общий тотал желтых карточек мы рекомендуем играть на больше. Вдобавок к этим ставкам, можно рассмотреть ставки на пенальти и удаление, ведь футболисты не будут церемониться друг с другом. Общий тотал угловых лучше играть на меньше, так как матч будет проходить, преимущественно, в центре поля, следовательно, стандартов будет мало. Общий тотал забитых голов в этом матче мы тоже рассматриваем на меньше. У команды Калор де Сан Педро и команды КД Куаутла хорошая защита, которая меньше всех пропустила в этом чемпионате, да и характер матча не позволяет обеим командам бежать вперед, забывая об обороне. Относительно фаворита, скорее тут отдадим предпочтение хозяевам поля, за счет поддержки родных трибун, однако от ставок на исход воздержимся, так как такие матчи лучше смотреть, чем делать на них ставки.

Калор де Сан Педро — КД Куаутла: хозяева сыграют в свой футбол

Футбольные матчи издавна притягивали не только любителей наблюдать за этим великолепным действием, но и любителей легкой наживы. Сегодня букмекерские конторы открывают новые офисы и представительства буквально ежедневно. Они стараются заманить новых клиентов, предлагая разнообразный выбор ставок, среди которых ставки не только до, но и во время матча. Букмекеры становятся спонсорами отдельных футбольных клубов, чтобы иметь возможность предлагать только свои ставки на стадионе этого клуба. В общем, теперь спорт и букмекерские конторы стали неразлучными понятиями, которые идут рука об руку. Однако наши эксперты полагают, что хватит кормить букмекеров, хватит делать ставки ради развлечения, необходимо серьезно наказывать букмекеров за их просчеты. Именно поэтому мы делимся с бетторами своими прогнозами на футбол. В основном это прогнозы на статистику, реже прогнозы на исходы. Мы профессионально анализируем свои ставки, стараясь предложить бетторам только лучшие, вероятность проходимости которых очень велика. Наши эксперты постоянно мониторят линии букмекеров в поисках отличных ставок, чтобы бетторы могли наслаждаться футболом и выигрывать деньги.

По мнению спортивных экспертов, в футбольном поединке Калор де Сан Педро — КД Куаутла победа хозяев является самым очевидным исходом, так что на него можно смело делать ставку.

Калор де Сан Педро – КД Куаутла: статистика и история личных встреч

Наши эксперты всегда стараются выбирать наиболее интересные с точки зрения зрелищности футбольные матчи для прогнозирования. В ближайшее время состоится матч между двумя футбольными клубами, которые показывают прекрасные результаты в нынешнем сезоне. Команда Калор де Сан Педро и команда КД Куаутла являются непримиримыми соперниками уже довольно длительное время. Вместе с этим, эти футбольные коллективы показывают просто потрясающий футбол в личных встречах. Матчи между этими футбольными клубами запоминаются надолго, так как футболисты играют с полной самоотдачей, старясь продемонстрировать максимум своих возможностей. Менеджеры команды тоже готовят сюрпризы друг другу, используя необычную тактику. В общем, на футбольном поле происходит настоящее шоу, от которого болельщики пребывают в неописуемом восторге. Чего-то подобного мы ждем и в этом матче. По словам менеджеров команд, все ключевые футболисты готовы принять участие в матче с первых минут встречи. Это означает, что сегодня болельщиков ждет непредсказуемая игра, так как лидеры команд могут придумать нестандартное решение в любой игровой ситуации. Наши эксперты приготовили прогнозы на этот матч, с ними можно детально ознакомиться ниже. Мы рекомендуем делать ставки на это противостояние не только до матча, но и во время игры, так как, возможно, букмекеры сделают неплохое предложение по высокому коэффициенту.