Прогноз Франко Эмануэль Эгеа — Дэн Раду Мунтяну (27-го сентября), ставки и коэффициенты

Франко Эмануэль Эгеа — Дэн Раду Мунтяну. Прогноз, ставки на матч. ITF (27.09.21)

27-го сентября 2021 года в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Франко Эмануэль Эгеа , а противостоять в этом поединке будет Дэн Раду Мунтяну.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 27-го сентября 2021 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Франко Эмануэль Эгеа — Дэн Раду Мунтяну. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 15:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Франко Эмануэль Эгеа, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Франко Эмануэль Эгеа — Дэн Раду Мунтяну:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 27-го сентября 2021 года откроет его противостояние Франко Эмануэль Эгеа — Дэн Раду Мунтяну. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 15:30 по МСК, то есть до начала игры. Франко Эмануэль Эгеа и Дэн Раду Мунтяну отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Дэн Раду Мунтяну может гордиться семью победами, а вот Франко Эмануэль Эгеа имеет только пять выигранных встреч.

Франко Эмануэль Эгеа

На данный момент Франко Эмануэль Эгеа является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Франко Эмануэль Эгеа однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Франко Эмануэль Эгеа демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Франко Эмануэль Эгеа хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Франко Эмануэль Эгеа часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Дэн Раду Мунтяну

На этом турнире Дэн Раду Мунтяну выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Дэн Раду Мунтяну снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Дэн Раду Мунтяну чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Дэн Раду Мунтяну уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Дэн Раду Мунтяну зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч Франко Эмануэль Эгеа — Дэн Раду Мунтяну

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Франко Эмануэль Эгеа и Дэн Раду Мунтяну. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Франко Эмануэль Эгеа — Дэн Раду Мунтяну. Прогноз, ставки на матч(27.09.21)

Франко Эмануэль Эгеа

Несмотря на внушительный возраст, Франко Эмануэль Эгеа демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Франко Эмануэль Эгеа гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Франко Эмануэль Эгеа обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Франко Эмануэль Эгеа снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Франко Эмануэль Эгеа может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Дэн Раду Мунтяну

Выступать в зале Дэн Раду Мунтяну не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Дэн Раду Мунтяну старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Дэн Раду Мунтяну принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Дэн Раду Мунтяну демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Дэн Раду Мунтяну даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Дэн Раду Мунтяну хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Франко Эмануэль Эгеа — Дэн Раду Мунтяну Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Франко Эмануэль Эгеа и Дэн Раду Мунтяну аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Франко Эмануэль Эгеа и Дэн Раду Мунтяну обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Франко Эмануэль Эгеа и Дэн Раду Мунтяну постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Франко Эмануэль Эгеа — Дэн Раду Мунтяну: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Франко Эмануэль Эгеа имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Франко Эмануэль Эгеа и Дэн Раду Мунтяну отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Дэн Раду Мунтяну в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Франко Эмануэль Эгеа превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Дэн Раду Мунтяну сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Франко Эмануэль Эгеа гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Франко Эмануэль Эгеа — Дэн Раду Мунтяну. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Франко Эмануэль Эгеа и Дэн Раду Мунтяну букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Франко Эмануэль Эгеа и Дэн Раду Мунтяну проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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