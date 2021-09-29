Белфиус Монс Хаинаут — Финикс Брюссель: единоборств будет много, набранных очков — нет

Прогноз Белфиус Монс Хаинаут — Финикс Брюссель (29.09.2021), ставки и коэффициенты

Белфиус Монс Хаинаут — Финикс Брюссель (29 сентября), ставки и коэффициенты

29 сентября в 21:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Лига BNXT, в котором на своей площадке местный клуб Белфиус Монс Хаинаут примет соперника по национальному первенству Финикс Брюссель.



29 сентября состоится баскетбольный матч Белфиус Монс Хаинаут – Финикс Брюссель, трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 21:30. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Белфиус Монс Хаинаут уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Белфиус Монс Хаинаут — Финикс Брюссель:

В 21:30 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Белфиус Монс Хаинаут — Финикс Брюссель. Матч назначен на 29 сентября, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Белфиус Монс Хаинаут

В этом сезоне баскетбольный клуб Белфиус Монс Хаинаут стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Белфиус Монс Хаинаут выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Белфиус Монс Хаинаут идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Белфиус Монс Хаинаут вообще лидирует в чемпионате.



Финикс Брюссель

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Финикс Брюссель понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Финикс Брюссель выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Финикс Брюссель сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

«Белфиус Монс Хаинаут» — «Финикс Брюссель»: прогноз автора

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Белфиус Монс Хаинаут наконец-то возвращаются домой, а 29 сентября им уже необходимо сыграть поединок против БК Финикс Брюссель. На площадке игроки обеих команд появятся в 21:30 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Прогноз и ставка на матч Белфиус Монс Хаинаут — Финикс Брюссель 29 сентября

Белфиус Монс Хаинаут

Сейчас баскетбольный клуб Белфиус Монс Хаинаут демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Белфиус Монс Хаинаут играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Белфиус Монс Хаинаут вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Финикс Брюссель

Два года назад баскетбольный клуб Финикс Брюссель доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Финикс Брюссель играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Белфиус Монс Хаинаут — Финикс Брюссель Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Белфиус Монс Хаинаут после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 29 сентября сыграет матч против БК Финикс Брюссель. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 21:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Белфиус Монс Хаинаут также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Белфиус Монс Хаинаут — Финикс Брюссель: единоборств будет много, набранных очков — нет

В этом сезоне у баскетбольного клуба Белфиус Монс Хаинаут подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Белфиус Монс Хаинаут и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Белфиус Монс Хаинаут еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Белфиус Монс Хаинаут сыграет в конкретном матче.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Финикс Брюссель все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Финикс Брюссель также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Финикс Брюссель продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Белфиус Монс Хаинаут — Финикс Брюссель. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Белфиус Монс Хаинаут просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Белфиус Монс Хаинаут совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Белфиус Монс Хаинаут выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Финикс Брюссель показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Финикс Брюссель получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Финикс Брюссель сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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