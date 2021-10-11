Прогноз Мириам Бьянка Булгару — Васанти Шинде (11-го октября 2021 года), ставки и коэффициенты

Мириам Бьянка Булгару — Васанти Шинде. Прогноз, ставки на матч. ITF (11.10.21)

11.10.2021 в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мириам Бьянка Булгару , а противостоять в этом поединке будет Васанти Шинде.



Так как теннисный поединок Мириам Бьянка Булгару — Васанти Шинде пройдет уже 11.10.2021, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 14:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Мириам Бьянка Булгару на тот момент намного сильнее, нежели Васанти Шинде.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мириам Бьянка Булгару — Васанти Шинде:

11.10.2021 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Мириам Бьянка Булгару — Васанти Шинде. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 14:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Васанти Шинде, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Васанти Шинде выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Мириам Бьянка Булгару

По непонятным причинам Мириам Бьянка Булгару в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Мириам Бьянка Булгару теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Мириам Бьянка Булгару занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Мириам Бьянка Булгару играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Мириам Бьянка Булгару имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Васанти Шинде

Нынешняя форма, которую демонстрирует Васанти Шинде еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Васанти Шинде постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Васанти Шинде пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Васанти Шинде не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Васанти Шинде не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

«Мириам Бьянка Булгару» — «Васанти Шинде»: прогноз автора

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Мириам Бьянка Булгару — Васанти Шинде. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.10.21)

Мириам Бьянка Булгару

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Мириам Бьянка Булгару, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Мириам Бьянка Булгару уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Мириам Бьянка Булгару старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Мириам Бьянка Булгару, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Мириам Бьянка Булгару не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Мириам Бьянка Булгару все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Мириам Бьянка Булгару точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Васанти Шинде

На этом турнире Васанти Шинде играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Васанти Шинде какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Васанти Шинде уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Васанти Шинде много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Васанти Шинде сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Васанти Шинде не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Мириам Бьянка Булгару — Васанти Шинде Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Мириам Бьянка Булгару и Васанти Шинде начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Мириам Бьянка Булгару и Васанти Шинде показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Мириам Бьянка Булгару и Васанти Шинде провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Мириам Бьянка Булгару и Васанти Шинде действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Мириам Бьянка Булгару — Васанти Шинде: погода помешает показать хороший теннис

Мириам Бьянка Булгару и Васанти Шинде которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Мириам Бьянка Булгару имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Васанти Шинде хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Мириам Бьянка Булгару. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Васанти Шинде умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Мириам Бьянка Булгару довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Васанти Шинде вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Мириам Бьянка Булгару.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мириам Бьянка Булгару — Васанти Шинде. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Мириам Бьянка Булгару и Васанти Шинде.



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