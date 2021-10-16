Прогноз Альек Деккерс — Оскар Мораинг (16-го октября), ставки и коэффициенты

Альек Деккерс — Оскар Мораинг. Прогноз, ставки на матч. ITF (16.10.21)

16 октября в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Альек Деккерс , а противостоять в этом поединке будет Оскар Мораинг.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 16 октября, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Альек Деккерс — Оскар Мораинг. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 16:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Альек Деккерс, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Альек Деккерс — Оскар Мораинг:

Теннисный поединок Альек Деккерс — Оскар Мораинг запланирован организаторами турнира на 16 октября, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 16:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Альек Деккерс и Оскар Мораинг встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Альек Деккерс имеет три победы при одном поражении.

Альек Деккерс

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Альек Деккерс находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Альек Деккерс является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Альек Деккерс умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Альек Деккерс обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Альек Деккерс может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Оскар Мораинг

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Оскар Мораинг на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Оскар Мораинг демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Оскар Мораинг имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Оскар Мораинг намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Оскар Мораинг не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Оскар Мораинг будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Оскар Мораинг и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Оскар Мораинг умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

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Прогноз и ставка на матч Альек Деккерс — Оскар Мораинг 16 октября

Альек Деккерс

В этом сезоне Альек Деккерс демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Альек Деккерс уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Альек Деккерс любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Альек Деккерс часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Альек Деккерс умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Оскар Мораинг

Оскар Мораинг лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Оскар Мораинг играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Оскар Мораинг начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Оскар Мораинг выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Оскар Мораинг сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Альек Деккерс — Оскар Мораинг Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Альек Деккерс и Оскар Мораинг. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Альек Деккерс — Оскар Мораинг: погода помешает показать хороший теннис

Альек Деккерс и Оскар Мораинг которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Альек Деккерс имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Оскар Мораинг хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Альек Деккерс. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Оскар Мораинг умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Альек Деккерс довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Оскар Мораинг вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Альек Деккерс.

СЕГОДНЯ МАТЧ Альек Деккерс — Оскар Мораинг. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Альек Деккерс и Оскар Мораинг сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Альек Деккерс, и Оскар Мораинг будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-490642-prognoz-na-match-vashash-akademiya-zhen-peak-pech-zhen-16-10-21/