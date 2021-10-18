Марвин Нетушил — Леандро Риеди. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (19.10.21)

Прогноз Марвин Нетушил — Леандро Риеди (19 октября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Марвин Нетушил — Леандро Риеди 19 октября

19 октября в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Марвин Нетушил , а противостоять в этом поединке будет Леандро Риеди.



Буквально несколько дней назад Марвин Нетушил и Леандро Риеди играли свои матчи, а теперь уже 19 октября им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 11:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Марвин Нетушил имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Марвин Нетушил — Леандро Риеди. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 19 октября осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Марвин Нетушил — Леандро Риеди вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Марвин Нетушил и Леандро Риеди не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 11:00 по МСК.

Марвин Нетушил

Марвин Нетушил отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Марвин Нетушил проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Марвин Нетушил проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Марвин Нетушил играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Марвин Нетушил больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Леандро Риеди

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Леандро Риедив шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Леандро Риеди играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Леандро Риеди держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Леандро Риеди демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Леандро Риеди находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

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Марвин Нетушил — Леандро Риеди. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (19.10.21)

Марвин Нетушил

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Марвин Нетушил выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Марвин Нетушил всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Марвин Нетушил уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Марвин Нетушил занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Марвин Нетушил больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Марвин Нетушил имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Леандро Риеди

На этом турнире Леандро Риеди играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Леандро Риеди какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Леандро Риеди уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Леандро Риеди много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Леандро Риеди сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Леандро Риеди не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Марвин Нетушил — Леандро Риеди Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Марвин Нетушил и Леандро Риеди начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Марвин Нетушил и Леандро Риеди показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Марвин Нетушил и Леандро Риеди провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Марвин Нетушил и Леандро Риеди действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Марвин Нетушил — Леандро Риеди: порядок побьёт класс

Марвин Нетушил и Леандро Риеди которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Марвин Нетушил имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Леандро Риеди хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Марвин Нетушил. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Леандро Риеди умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Марвин Нетушил довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Леандро Риеди вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Марвин Нетушил.

СЕГОДНЯ МАТЧ Марвин Нетушил — Леандро Риеди. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Марвин Нетушил и Леандро Риеди сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Марвин Нетушил, и Леандро Риеди будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-491936-prognoz-na-match-yellow-brocks-green-snakes-18-10-21/