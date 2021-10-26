Милан — Торино: гости способны удивить фаворита

Милан — Торино прогноз и ставки от профессионала 26.10.21

«Милан» – «Торино». 26.10.21. Прогноз и ставки на матч

После трех выездных поединков подряд футбольный клуб Милан возвращается домой и 26-го октября 2021 года проведет первый матч в родных стенах. А в гости приезжают футболисты клуба Торино, так что встреча не обещает быть легкой. Свисток главного арбитра о начале игры прозвучит в 21:45 по Москве. Если брать всю историю данного противостояния, то в нем было уже 34 матча, по итогам которых лучше себя проявил футбольный клуб Торино, одержавший пятнадцать побед при шести поражениях. Гости также смогли выиграть три из последних четырех встреч.



Букмекеры предложили большой выбор ставок на футбольный матч, в котором соперниками будут команда Милан и команда Торино. Эти клубы давно ведут непримиримую борьбу в чемпионате, а в последние годы их противостояние вышло на новый уровень, так как сейчас эти команды одни из основных претендентов на борьбу за золотые медали футбольного первенства своей страны. Так что нас ждет горячее противостояние, в котором нашим прогнозистам наиболее вероятной ставкой видится ставка на тотал больше желтых карточек. Статистика показывает, что в матчах между собой соперники всегда действуют очень грубо, что будет способствовать проходу ставки. Конечно, команда Милан на порядок сильнее своих соперников, однако, на наш взгляд, букмекеры несколько занизили коэффициент на победу хозяев поля. И мы предлагаем здесь заиграть ставку на фору гостей. Вряд ли у команды Милан сейчас все настолько хорошо, чтобы хозяева смогли обыграть своих соперников с преимуществом в несколько голов. Да и команда Торино уже далеко не такие мальчики для битья. Нет сомнений в том, что матч будет результативным, в составах обеих команд достаточно футболистов, которые умеют реализовывать голевые моменты. Пробитию тотала также будет способствовать то, что оба клуба действуют в атакующем стиле, поэтому ставка на тотал больше в этом матче выглядит вполне оправданным выбором.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Милан — Торино:

В случае выигрыша футбольного клуба Милан сыграет коэффициент 1.535, при победе ФК Торино букмекеры выплатят выигрыш по ставкам на 6.85, а вероятность ничьи составляет 4.58.

Прогноз на матч Милан – Торино (Чемпионат Италии, матч национального перевентсва, воскресенье, 26-го октября 2021 года):Футбольный клуб Милан получил от букмекеров на свою победу котировку 1.535, а по коэффициенту 6.85 можно сделать ставку на выигрыш ФК Торино. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Чтобы проанализировать и найти интересные прогнозы на матч команды Милан и команды Торино нашим экспертам потребовалось проработать большой объем информации. Сюда вошли и матчи прошлого сезона, сыгранные клубами, и товарищеские матчи, в которых команды принимали участие в межсезонье. Помимо этого, мы поработали с составами команд, выяснив полезность ушедших, оставшихся и пришедших футболистов. Все это позволило нам сделать определенные выводы, которые наши свое отражение в наших прогнозах. Команда Милан и команда Торино – клубы, которые в прошлом сезоне играли в атакующей манере. Однако сейчас для одной из команд такой стиль игры окажется неприемлемым, так как клуб покинуло ряд футболистов, отвечавших за креатив и реализацию. На их место были взяты новые исполнители, однако вряд ли наставник сходу будет строить игры всей команды через новичков. Скорее всего, клуб выберет защитный стиль, пытаясь угрожать воротом соперника на контратаках. Другая команда сохранила своих лидеров, поэтому мы полагаем, что здесь тренер не стал трогать прежнюю тактическую схему, оставив ее без изменений. Так что, наши прогнозисты видят в этом матче несколько вариантов развития событий, но наиболее реальным будет такой, когда одна команда будет постоянно атаковать, а другая будет стараться разрушать атаки, переходя в молниеносные контратаки. Независимо от тактики, которую наставники выберут для своих подопечных, мы полагаем, что игра получится интересной, и позволит утолить «голод» болельщиков, соскучившихся по футболу.

Милан – Торино 26.10.21

Футбольный поединок Милан — Торино был перенесен на 26-го октября 2021 года, так как он должен был состояться еще два месяца назад, но тогда арбитр отменил игру из-за сильного дождя. Теперь же футболисты выйдут на поле в 21:45 по московскому времени, и станет ясно, какая команда все же сильнее. Вначале сезона Милан и Торино играли между собой, и тогда на табло была зафиксирована ничья со счетом 2-2, хотя хозяева поля вели в два мяча после завершения первого тайма.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В прошлом сезоне команда Милан и команда Торино выдали отличный матч, результат которого до сих пор в памяти у многих любителей футбола. В преддверии очного матча между этими футбольными клубами, в СМИ активно напоминают, какие именно соперники будут встречаться, и что футболисты обеих команд умеют творить на футбольном поле. Вообще, результат этого противостояния будет решающим и для одной, и для другой команды. Напомним, что сейчас команда Милан и команда Торино находятся в числе лидеров чемпионата, команды занимают места в верхней части турнирной таблицы, что говорит о серьезности намерений относительно нынешнего сезона. Естественно, впереди у команд непростые матчи, однако сейчас все внимание менеджеров и футболистов приковано к предстоящей игре, в которой соперниками будут ближайшие конкуренты. По словам менеджеров обеих команд, за исключением травмированных футболистов, которые уже на протяжении длительного времени не могут помочь своему клубу, все остальные игроки готовы выйти на поле со стартовых минут. Благодаря этому у менеджеров обеих команд есть возможность выбирать, кому именно из футболистов доверить выступать с первых минут матча. В связи с этим, встает вопрос тактической схемы, которую будут использовать менеджеры обеих команд на ближайший матч. Наши эксперты тщательно изучили статистику матчей команд в текущем сезоне, а также статистику личных встреч между этими футбольными клубами за последние сезоны. Это позволило нам найти интересные закономерности, на которых и основаны наши прогнозы, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз Милан – Торино (26-го октября 2021 года), ставки и коэффициенты

Для многих любителей футбола противостояние команды Милан и команды Торино – это отличная возможность не только насладиться хорошим матчем, но и выиграть в букмекерских конторах. И в этом свою помощь предлагают эксперты нашего ресурса. Хозяева поля сейчас попали в не совсем удачную полосу, которую необходимо прерывать. Однако команда Торино – не самый лучший соперник для того чтобы прервать полосу неудач. Гости – крепкий орешек, и даже учитывая тот факт, что в составе команды Торино не будет нескольких футболистов основы, которые выбыли из-за травм, пробить оборону гостей хозяевам поля будет очень и очень непросто. Поэтому, учитывая личные встречи, а также беря во внимание важность матча для обеих команд, наши эксперты пришли к мнению, что наиболее интересной ставкой в это противостоянии будет ставка на общий тотал забитых голов на меньше. Мы предполагаем, что игра будет преимущественно проходить в центре поля, следовательно, оба клуба будут активно использовать тактику мелкого фола, в связи с этим, общий тотал нарушений правил, а также общий тотал желтых карточек наши эксперты рекомендуют играть на больше. При этом, мы думаем, что в матче велика вероятность удаления игрока с поля, так как, если взглянуть на статистику противостояний этих клубов, удаления здесь довольно частое явление, а за предложенный букмекерами коэффициент – точно стоит рисковать. Относительно фаворита этого матча, то, мы полагаем, что хозяева поля вряд ли проиграют, так как сейчас им нужна победа как никогда, поэтому мы рекомендуем делать ставки с форой на футболистов команды Милан, а рисковые бетторы могут попробовать заиграть победу хозяев поля.

Милан

В последние годы футбольный клуб Милан постоянно входит в тройку сильнейших в чемпионате, так что регулярно принимает участие в Лиге Чемпионов. Но, как хозяева не стараются, все равно не могут стать чемпионами, ведь начинают борьбу за титул, но затем отставание от лидера только увеличивается. В данный момент оно достигло уже девяти очков, так что хоть футбольный клуб Милан и идет вторым в чемпионате, но вернуться в борьбу за золотые медали будет не так просто. На своем поле команда показывает в этом сезоне уверенную игру, так что было только два поражения дома, и на родном стадионе футболисты клуба Милан забивают в три раза больше мячей, чем пропускают. Сейчас хозяева выдают серию из семи побед подряд, но она никого не удивляет, так как команда играла по очень легкому календарю, где было много предсказуемых результатов. В этом поединке хозяевам не помогут левый защитник, а также центральный и опорный полузащитники. Под вопросом выход на поле правого нападающего.

Торино

Уже третий сезон подряд футбольный клуб Торино находится на грани вылета из высшего дивизиона, а руководство не принимает никаких мер, чтобы этого избежать. В этом году команда уже долгое время находится на шестнадцатой строчке, всего на два очка опережая аутсайдеров из зоны вылета. У гостей очевидные проблемы с игрой в нападении, ведь команда в среднем не забивает два гола за матч. Оборона у футбольного клуба Торино также далека от идеала, и особенно это касается выездных поединков, где количество пропущенных мячей в два раза больше, чем дома. В гостях команда потерпела уже десять поражений, сумев одержать только две победы. Так что, лишь неплохая домашняя игра пока не позволяет футбольному клубу Торино скатиться в зону вылета. Гости обладают слабым составом, где хватает проблемных позиций. Например, в команде нет номинального правого полузащитника, так что на этой позиции приходится играть либо защитнику, либо вингеру. А в этом матче не сможет сыграть за гостей атакующий полузащитник, получивший красную карточку в прошлой игре.

Интересные факты перед матчем Милан – Торино

Букмекеры видят фаворитом матча команды Милан и команды Торино хозяев поля. Однако эксперты нашего ресурса склоняются к мнению, что у команды Торино есть отличные шансы на то, чтобы взять очки в этом матче. Несмотря на то, что команда Милан будет выступать в родных стенах и перед родными болельщиками, клуб не так превосходит своих соперников в классе, как это отражено в линии букмекерских контор. Команда Торино умеет играть против более сильных команд, при этом, клубу тоже необходимы очки, поэтому гости будут стараться атаковать и использовать свои моменты. Да и статистика противостояний между этими командами говорит о том, что команда Милан никогда не обыгрывала футболистов команды Торино крупно, поэтому вряд ли это произойдет в сегодняшнем матче. Поэтому мы думаем, что команда Торино сможет удержать фору, заявленную букмекерами. Общий тотал матча мы считаем на меньше. Оба клуба в нынешнем сезоне не часто радуют своих болельщиков забитыми мячами. Учитывая, что в этом матче очки необходимо и одной, и другой команде, то здесь мы склонны считать низовой матч, так как оба клуба, в первую очередь, будут думать о защите собственных ворот. А вот нарушений и предупреждений в игре должно быть много. Сам фактор сложного противостояния говорит о том, что матч будет преимущественно проходить в центре поля, где футболисты обеих команд, будут срывать атаки друг друга, используя тактику мелкого фола. В связи с этим, арбитр будет много свистеть и раздавать карточки. Общий тотал угловых в этом матче, скорее всего, будет низовым, так как игра через центр поля не предполагает большое количество стандартов.

В матче будет зафиксирована ничья — 4.58, победителем матча будет Милан — 1.535, победителем матча будет Торино — 6.85.



Милан — Торино. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Италии 26-го октября 2021 года

Еще несколько сезонов назад никто не мог предположить, что команда Милан сможет совершить такое триумфальное шествие из низших сезонов до призовых мест одного из ведущих европейских футбольных чемпионатов. Сейчас, когда хозяева поля смогли не только занять призовое место, но и заранее квалифицировались в один из престижных футбольных клубных турниров, команду начали уважать. В ближайшем матче хозяевам поля будет противостоять клуб, который все еще ведут борьбу за высокие места в чемпионате. Относительно исхода этого матча – здесь необходимо более детально смотреть стартовые составы. Однако уже сейчас есть уверенность в том, что хозяева поля выставят на эту игру ближайший резерв, тем самым дав отдых ведущим футболистам. Поэтому, мы бы рекомендовали присмотреться к ставке на то, что гости не проиграют в этом матче. Так как оба клуба играют в атакующий футбол, то ставка на то, что в матче будет забито много голов, на наш взгляд, является оправданной. Кроме этого, мы бы советовали играть общий тотал угловых на больше, а также рекомендовали бы делать ставки на тотал меньше фолов и желтых карточек. Но, еще раз подчеркнем, что здесь все будет зависеть от стартовых составов, в которых команды выйдут на этот матч. Вообще, хозяева поля действуют в агрессивной манере в домашних матчах, а вот гости демонстрируют более стабильный командный футбол. Несмотря на это, сейчас очки больше нужны гостям, поэтому мы полагаем, что в этом матче гости не проиграют.

«Милан»

Еще перед стартом сезона было понятно, что футбольному клубу Милан предстоит борьба за выживание, так как в межсезонье дебютант данного дивизиона не провел никаких существенных усилений команды. Старт чемпионата еще получился неплохим, но уже через месяц игра хозяева существенно ухудшилась, так что практически в каждом втором матче было поражение. Футбольный клуб Милан начал постепенно опускаться в турнирной таблице, а на данный момент он уже находится на предпоследней строчке. Покинуть зону вылета очень просто, так как команда уступает лишь из-за худшей разницы по мячам, но с набором очков у хозяев сейчас проблемы, так как они не могут выиграть уже на протяжении восьми туров. И если вначале была серия из трех ничьих, то после нее последовало пять поражений подряд. В этой серии футбольный клуб Милан забил лишь один гол, пропустив целых четырнадцать. У хозяев на этот поединок точно не выйдут два центральных защитника, но может пропустить игру еще и правый полузащитник.



«Торино»

Еще по результатам прошлого сезона было понятно, что у главного тренера футбольного клуба Торино не получается настроить игру, но так как вылета получилось избежать, то и наставника оставили у руля команды. Но, старт этого сезона получился отвратительный, так что перед тренером поставили ультиматум в виде трех побед, а он его не выполнил. На смену иностранному специалисту в команду пришел местный тренер, который за свою карьеру успел поработать мало не с десятком клубов из данного чемпионата. Результат не заставил себя ждать, так что футбольному клубу Торино удалось покинуть зону вылета и подняться хотя бы на двенадцатую строчку, хотя до аутсайдеров небольшое расстояние в три очка. На выезде Торино всегда играет не так хорошо, как дома, но сейчас гости находятся в неплохой форме, так как выдавали серию из шести матчей без поражений, которая прервалась только в последнем туре. Один из основных нападающих выбыл на три месяца из строя.

Статистика и личные встречи

Выбирая матч, в котором встретится команда Милан и команда Торино, для прогнозирования, эксперты нашего портала действовали не спонтанно. Это был продуманный шаг, так как сейчас оба футбольных клуба ведут в турнирной таблице борьбу за высокие места, а матчи между этими командами – принципиальные противостояния, в которых оба клуба стараются действовать на пределе возможностей. Статистика, к которой обратились наши эксперты для составления интересных прогнозов на матч между этими футбольными клубами, позволила нам найти интересные закономерности, которые мы и использовали при составлении прогнозов на этот матч. Вообще, рассматривая такие противостояния, как матч команды Милан и команды Торино, необходимо обращать внимания не только на статистику в матчах между собой и в текущем сезоне, но и фактор судейства. Сегодня в футболе судьи играют далеко не последнюю роль. Довольно много скандалов возникает как раз на почве предвзятого судейства. А так как матч команды Милан и команды Торино – это противостояние лидеров чемпионата, то и судейский фактор здесь тоже будет иметь огромное значение. Вряд ли матч между такими командами пройдет в дружеской обстановке, так что велика вероятность грубой игры, провокаций и симуляций. Из этого следует, что арбитр будет частенько наказывать футболистов желтыми карточками, следовательно, вероятность того, что кто-то будет удален с поля – очень велика. А коэффициент на это в букмекерских конторах очень приличный. В общем, всем хорошего футбольного вечера, а ниже можно найти больше прогнозов на этот матч от наших экспертов.

«Милан» — «Торино»: кто фаворит грядущей встречи?

Милан — Торино. Прогноз на футбол (26.10.21)

Команда Милан и команда Торино сыграют между собой в рамках чемпионата. Эксперты нашего ресурса неоднократно обращали внимание на игру футболистов команды Торино, которые, невзирая на то, с каким соперником играют, постоянно стараются атаковать. Из этого получается, что команда и сама много забивает, но и при этом много пропускает. Учитывая, что хозяева поля тоже играют примерно в таком стиле, получается, что общий тотал забитых голов в этом матче на больше – отличная ставка. Помимо этого, учитывая, что матч для команд не имеет принципиального значения, так как команда Милан и команда Торино вряд ли вылетят, но и никак не смогут попасть на более высокое место в турнирной таблице, мы полагаем, что команды сегодня устроят настоящее шоу для своих болельщиков, поэтому у букмекеров можно заигрывать самый большой тотал на больше. Относительно исхода, то в матче, подобном этому противостоянию, его лучше не играть, что мы и рекомендуем сделать. А вот что точно стоит играть на меньше, это тотал нарушений правил и желтых карточек, так как, как показывает практика, команды редко совершают много фолов в матчах, исход которых ничего не решает и серьезно не отражается на турнирной таблице. Общий тотал угловых лучше играть на больше, так как атак и ударов по ворота команды будут наносить много, естественно, что большая их часть будет блокироваться, что будет приводить к стандартам. В общем, этот матч можно ставить как до игры, так и во время игры, ведь команды будут устраивать настоящее шоу.

Милан — Торино: гости способны удивить фаворита

Наши эксперты всегда стараются предложить наиболее интересные ставки. Сегодня мы решили обратить внимание бетторов на противостояние команды Милан и команды Торино. Изюминка этого противостояния заключается в том, что у обеих команд отличные шансы для того чтобы побороться за чемпионство. Однако для этого необходимо продемонстрировать отличный футбол сегодня. Весь интерес СМИ и прочих новостных ресурсов направлен на этот матч, о нем много пишут и говорят, эксперты из всех стран делают свои прогнозы. Конечно, наши эксперты не могли остаться в стороне от этого противостояния, мы тщательно проанализировать матч команды Милан и команды Торино, что позволило нам найти и выбрать интересные ставки букмекеров. Надеемся, что наши описания и сами прогнозы, приведенные выше, окажется полезными. Всем удачных ставок и отличного футбольного вечера в исполнении лучших футбольных клубов.

С данными наставниками футбольные клубы Милан и Торино перешли к более оборонительной манере игры, так что вряд ли зрители на трибунах станут свидетелями результативного матча. Эксперты предлагают поставить на тотал менее 2.5 голов.

Милан – Торино: статистика и история личных встреч

Не всегда статистика выступлений команд отражает суть того, что действительно происходит на футбольном поле. К примеру, в противостоянии команды Милан и команды Торино, по мнению наших экспертов, игра будет проходить совсем не так, как привыкли играть эти команды. Оба клуба являются лидерами чемпионата, соответственно, в матчах со своими соперниками они привыкли играть первыми номерами. В матче между собой командам либо придется действовать на встречных курсах, либо одной из команд придется играть вторым номером. Естественно, перед менеджерами клубов стоит нелегкий выбор, учитывая, что в составе команды Милан и команды Торино сейчас возникли определенные проблемы с основными футболистами, и выход некоторых из них под вопросом. Именно от того, какую тактику выберут менеджеры на этот матч, и будет зависеть многое. Однако наши эксперты решили не отгадывать тактику команд, мы постараемся сосредоточиться на статистических показателях этого матча. Благо, букмекеры предложили на матч команды Милан и команды Торино довольно приличный объем ставок, так как считают, что это противостояние будет центральным матчем уикенда. Детальный анализ матча можно прочесть ниже. Мы думаем, что игра отлично подойдет для ставок по ходу матча, так как события будут развиваться на поле стремительно. Таким образом, болельщикам не придется скучать, они будут наблюдать за интересным матчем с непредсказуемым результатом.