Истерн Кейп Уиндбрейкерс (жен) — Мпумаланга Ринос (жен): гости способны удивить фаворита

Прогноз Истерн Кейп Уиндбрейкерс (жен) — Мпумаланга Ринос (жен) (31-го октября 2021 года), ставки и коэффициенты

Истерн Кейп Уиндбрейкерс (жен) — Мпумаланга Ринос (жен) (31-го октября 2021 года), ставки и коэффициенты

31-го октября 2021 года в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат ЮАР, в котором на своей площадке местный клуб Истерн Кейп Уиндбрейкерс (жен) примет соперника по национальному первенству Мпумаланга Ринос (жен).



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Истерн Кейп Уиндбрейкерс (жен) – Мпумаланга Ринос (жен), запланированный на 31-го октября 2021 года. Баскетболисты появятся на площадке в 11:00 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Мпумаланга Ринос (жен), то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Истерн Кейп Уиндбрейкерс (жен) — Мпумаланга Ринос (жен):

Поклонники баскетбольного клуба Истерн Кейп Уиндбрейкерс (жен) намерены 31-го октября 2021 года поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Мпумаланга Ринос (жен). Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 11:00 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Истерн Кейп Уиндбрейкерс (жен)

К данному поединку баскетбольный клуб Истерн Кейп Уиндбрейкерс (жен) подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб Истерн Кейп Уиндбрейкерс (жен) играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей Истерн Кейп Уиндбрейкерс (жен) подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



Мпумаланга Ринос (жен)

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Мпумаланга Ринос (жен) пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Мпумаланга Ринос (жен) сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Прогноз на матч Истерн Кейп Уиндбрейкерс (жен) — Мпумаланга Ринос (жен)

На 31-го октября 2021 года организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Истерн Кейп Уиндбрейкерс (жен) — Мпумаланга Ринос (жен), так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 11:00 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Прогноз и ставка на матч Истерн Кейп Уиндбрейкерс (жен) — Мпумаланга Ринос (жен) 31-го октября 2021 года

Истерн Кейп Уиндбрейкерс (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Истерн Кейп Уиндбрейкерс (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Истерн Кейп Уиндбрейкерс (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Истерн Кейп Уиндбрейкерс (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Истерн Кейп Уиндбрейкерс (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Мпумаланга Ринос (жен)

В прошлом матче баскетбольный клуб Мпумаланга Ринос (жен) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Мпумаланга Ринос (жен) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Мпумаланга Ринос (жен) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Истерн Кейп Уиндбрейкерс (жен) — Мпумаланга Ринос (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Истерн Кейп Уиндбрейкерс (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 31-го октября 2021 года сыграет матч против БК Мпумаланга Ринос (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 11:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Истерн Кейп Уиндбрейкерс (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Истерн Кейп Уиндбрейкерс (жен) — Мпумаланга Ринос (жен): гости способны удивить фаворита

Прошлый матч баскетбольный клуб Истерн Кейп Уиндбрейкерс (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Истерн Кейп Уиндбрейкерс (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Истерн Кейп Уиндбрейкерс (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Истерн Кейп Уиндбрейкерс (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Мпумаланга Ринос (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Мпумаланга Ринос (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Истерн Кейп Уиндбрейкерс (жен) — Мпумаланга Ринос (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Истерн Кейп Уиндбрейкерс (жен) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Истерн Кейп Уиндбрейкерс (жен) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Истерн Кейп Уиндбрейкерс (жен) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В последнее время баскетбольный клуб Мпумаланга Ринос (жен) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Мпумаланга Ринос (жен) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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