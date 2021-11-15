Жау (20) — Сулбразил (20): соперники не будут долго запрягать

Жау (20) — Сулбразил (20) прогноз профессионала на футбол 15.11.21

«Жау (20)» – «Сулбразил (20)». 15.11.21. Прогноз и ставки на матч

Футболисты клуба Жау (20) пообещали 15-го ноября на своем поле взять реванш у ФК Сулбразил (20) за недавнее гостевое поражение со счетом 1-4. Организаторы данного турнира собираются начать поединок в 21:30 по Москве. В целом, футбольный клуб Жау (20) является фаворитом, исходя из статистики предыдущих матчей, ведь имеет 35 побед в 59 встречах. Но, в последнее время хозяева не лучшим образом играют с данным соперником, потерпев два поражения в трех матчах и сыграв один раз вничью.



Очень непросто прогнозировать футбольные матчи, в которых соперниками являются известные футбольные команды. Несомненно, такие противостояния лучше смотреть, однако редко какой болельщик может удержаться от ставок, когда видит известные фамилии в стартовых составах обеих команд. Команда Жау (20) и команда Сулбразил (20) постоянно являются основными конкурентами за лидерство в своем чемпионате. Поэтому для них очередное противостояние будет означать очередной этап борьбы за право возглавить чемпионскую гонку. Конечно, наиболее вероятной ставкой в таком матче является ставка на общий тотал желтых карточек на больше. Команды в очных встречах играют не жалея себя и соперников, естественно, арбитр не будет долго терпеть подобное поведение, и, конечно же, будет награждать самых рьяных грубиянов желтыми карточками, общий тотал которых в этом матче мы рекомендуем играть на больше. Это же касается и общего тотала забитых мячей. Оба клуба прекрасно действуют у ворот соперников, а вот собственные защитные редуты нередко заигрываются, что приводит к пропущенным голам. Мы уверены, что сегодня оба клуба будут стремиться много забить своим соперникам, и это им удастся. Так что, общий тотал голов матча можно заигрывать на больше. Ну и относительно фаворита этого противостояния, то здесь им должны быть хозяева поля, которые сейчас показывают более стабильный футбол. Хотя, по ходу матча все может измениться, поэтому мы не рекомендуем делать крупные ставки на исход этого матча.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Жау (20) — Сулбразил (20):

Коэффициент на победу гостей 2.55 является самым низким в футбольном матче Жау (20) — Сулбразил (20). На хозяев поля букмекеры дают гораздо большую котировку 2.55, а на ничью принимаются ставки по коэффициенту 3.34.

Прогноз на матч Жау (20) – Сулбразил (20) (Чемпионат Бразилии, матч национального перевентсва, воскресенье, 15-го ноября):Футбольный клуб Жау (20) получил от букмекеров на свою победу котировку 2.55, а по коэффициенту 2.55 можно сделать ставку на выигрыш ФК Сулбразил (20). По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Чтобы проанализировать и найти интересные прогнозы на матч команды Жау (20) и команды Сулбразил (20) нашим экспертам потребовалось проработать большой объем информации. Сюда вошли и матчи прошлого сезона, сыгранные клубами, и товарищеские матчи, в которых команды принимали участие в межсезонье. Помимо этого, мы поработали с составами команд, выяснив полезность ушедших, оставшихся и пришедших футболистов. Все это позволило нам сделать определенные выводы, которые наши свое отражение в наших прогнозах. Команда Жау (20) и команда Сулбразил (20) – клубы, которые в прошлом сезоне играли в атакующей манере. Однако сейчас для одной из команд такой стиль игры окажется неприемлемым, так как клуб покинуло ряд футболистов, отвечавших за креатив и реализацию. На их место были взяты новые исполнители, однако вряд ли наставник сходу будет строить игры всей команды через новичков. Скорее всего, клуб выберет защитный стиль, пытаясь угрожать воротом соперника на контратаках. Другая команда сохранила своих лидеров, поэтому мы полагаем, что здесь тренер не стал трогать прежнюю тактическую схему, оставив ее без изменений. Так что, наши прогнозисты видят в этом матче несколько вариантов развития событий, но наиболее реальным будет такой, когда одна команда будет постоянно атаковать, а другая будет стараться разрушать атаки, переходя в молниеносные контратаки. Независимо от тактики, которую наставники выберут для своих подопечных, мы полагаем, что игра получится интересной, и позволит утолить «голод» болельщиков, соскучившихся по футболу.

Жау (20) – Сулбразил (20) 15.11.21

15-го ноября состоится всего один матч из нынешнего тура национального первенства, и им будет футбольная встреча Жау (20) — Сулбразил (20). Так как данный поединок вызвал огромный ажиотаж среди болельщиков, то его специально решили начать в 21:30 по Москве. Интерес вызван тем, что это принципиальные соперники, но так как в последнее время они выступали в различных дивизионах, то последний раз Жау (20) и Сулбразил (20) встречались на футбольном поле четыре года назад. В том матче футболисты клуба Жау (20) одержали победу со счетом 4-2.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В прошлом сезоне команда Жау (20) и команда Сулбразил (20) выдали отличный матч, результат которого до сих пор в памяти у многих любителей футбола. В преддверии очного матча между этими футбольными клубами, в СМИ активно напоминают, какие именно соперники будут встречаться, и что футболисты обеих команд умеют творить на футбольном поле. Вообще, результат этого противостояния будет решающим и для одной, и для другой команды. Напомним, что сейчас команда Жау (20) и команда Сулбразил (20) находятся в числе лидеров чемпионата, команды занимают места в верхней части турнирной таблицы, что говорит о серьезности намерений относительно нынешнего сезона. Естественно, впереди у команд непростые матчи, однако сейчас все внимание менеджеров и футболистов приковано к предстоящей игре, в которой соперниками будут ближайшие конкуренты. По словам менеджеров обеих команд, за исключением травмированных футболистов, которые уже на протяжении длительного времени не могут помочь своему клубу, все остальные игроки готовы выйти на поле со стартовых минут. Благодаря этому у менеджеров обеих команд есть возможность выбирать, кому именно из футболистов доверить выступать с первых минут матча. В связи с этим, встает вопрос тактической схемы, которую будут использовать менеджеры обеих команд на ближайший матч. Наши эксперты тщательно изучили статистику матчей команд в текущем сезоне, а также статистику личных встреч между этими футбольными клубами за последние сезоны. Это позволило нам найти интересные закономерности, на которых и основаны наши прогнозы, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз Жау (20) – Сулбразил (20) (15-го ноября), ставки и коэффициенты

В линии букмекерских контор, по мнению экспертов нашего ресурса, верно отражены шансы команды Жау (20) и команды Сулбразил (20) на успех в очном противостоянии. Напомним, что эти команды встретятся в рамках очередного тура чемпионата, где будут определять сильнейшего. К этому матчу хозяева поля подходят в отличном настроении, у клуба нет серьезных кадровых потерь перед матчем, а статистика последних игр говорит о том, что команда Жау (20) находится в прекрасной форме. Гости тоже показали хорошие результаты в последних матчах. Клуб добился важных побед, что позволило ему улучшить свои позиции в турнирной таблице. Однако для команды Сулбразил (20) выездные матчи в нынешнем сезоне складываются не так хорошо, как игры на родном стадионе. В выездных матчах, по словам самих футболистов команды Сулбразил (20), они чувствуют себя не так уверенно, как в домашних стенах. Поэтому, сегодня наши эксперты рекомендуют ставить на победу команды Жау (20), так как хозяева поля сейчас находятся в отличной форме, а родные трибуны должны помочь клубу продемонстрировать отличный футбол и добиться победы. Общий тотал матча мы рекомендуем играть на больше, так как оба клуба действуют в атакующем стиле, поэтому в этом матче мы ждем много голов. Общий тотал нарушений и желтых карточек тоже следует играть на больше, так как эта встреча является принципиальной для обеих команд, следовательно, футболисты будут часто нарушать правила. А вот угловые мы рассматриваем на меньше, так как команда Жау (20) и команда Сулбразил (20) не так часто задействуют фланги при атаках.

Жау (20)

В последние годы футбольный клуб Жау (20) постоянно входит в тройку сильнейших в чемпионате, так что регулярно принимает участие в Лиге Чемпионов. Но, как хозяева не стараются, все равно не могут стать чемпионами, ведь начинают борьбу за титул, но затем отставание от лидера только увеличивается. В данный момент оно достигло уже девяти очков, так что хоть футбольный клуб Жау (20) и идет вторым в чемпионате, но вернуться в борьбу за золотые медали будет не так просто. На своем поле команда показывает в этом сезоне уверенную игру, так что было только два поражения дома, и на родном стадионе футболисты клуба Жау (20) забивают в три раза больше мячей, чем пропускают. Сейчас хозяева выдают серию из семи побед подряд, но она никого не удивляет, так как команда играла по очень легкому календарю, где было много предсказуемых результатов. В этом поединке хозяевам не помогут левый защитник, а также центральный и опорный полузащитники. Под вопросом выход на поле правого нападающего.

Сулбразил (20)

Из-за провального начала сезона длительное время футбольный клуб Сулбразил (20) пребывал в зоне вылета, так что многие уже начали думать, что по завершении чемпионата ему грозит понижение в классе. Но, два месяца назад руководство сменило главного тренера, пригласив молодого амбициозного специалиста, с которым команда начала показывать более атакующий футбол, а не просто сидеть в обороне, надеясь на то, что удастся не пропустить. С данным наставником футбольный клуб Сулбразил (20) сыграл восемь матчей, в которых потерпел только одно поражение, но зато одержав шесть побед. Это позволило гостям выбраться из зоны вылета, так что сейчас команда уже идет четырнадцатой, на четыре очка оторвавшись от аутсайдеров. Футболисты стали больше самоотдачи демонстрировать на поле, и это касается не только домашних, но и выездных матчей, где команда пытается грамотно действовать в обороне, но еще и постоянно атаковать. В лазарете ФК Сулбразил (20) пребывают двое защитников, а также может пропустить игру левый вингер.

Интересные факты перед матчем Жау (20) – Сулбразил (20)

Команда Жау (20) и команда Сулбразил (20), которые будут участвовать в ближайшем матче, являются представителями второй части турнирной таблицы. Эти клубы активно борются за то, чтобы сохранить прописку в чемпионате на будущий сезон. Судя по результатам, которые оба клуба продемонстрировали в текущем чемпионате, нельзя отдать предпочтение ни одной из команд. Вообще, в таких матчах, где обоим соперникам нужны очки, наиболее привлекательно выглядят ставки на пенальти и удаление. Здесь, в принципе, нет необходимости мониторить статистику рефери, так как само противостояние предполагает жесткую и бескомпромиссную борьбу на протяжении всего матча. Наши эксперты полагают, что счет матча вряд ли будет разгромным, скорее всего, кто-то из соперников победит с преимуществом в один мяч. Отсюда общий тотал забитых мячей в матче стоит играть на больше, так как ни одна из команд не отличается надежностью в защите. Общий тотал нарушений правил и желтых карточек тоже стоит играть на больше, так как оба клуба будут играть грубо независимо от счета на табло. Рефери будет вынужден реагировать на грубость и наказывать нарушителей правил желтыми карточками. Несмотря на то, что букмекеры несколько завысили тоталы, мы полагаем, что все равно стоит делать ставки на тотал больше. Угловых в этом матче вряд ли будет много, так как сам уровень команд не предполагает большое количество стандартов в этом матче. Относительно фаворита, скорее здесь фаворитами являются хозяева поля, но от ставок на исход этого противостояния мы рекомендуем воздержаться.

В матче победу одержит Жау (20) — 2.55, в матче победу одержит Сулбразил (20) — 2.55, в матче нет победителей — 3.34.



Жау (20) — Сулбразил (20). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Бразилии 15-го ноября

Мнение экспертов нашего ресурса и букмекеров относительно фаворита в противостоянии команды Жау (20) и команды Сулбразил (20) – полностью сошлись. Хозяева поля, которые уже выполнили сою задачу в турнирной таблице, и единолично возглавили чемпионат, являются явными фаворитами этого противостояния. Несмотря на комфортный отрыв от ближайших преследователей в турнирной таблице, команда Жау (20) явно не намерена сбавлять обороты, это видно из результатов клубов. Сейчас команде важно стабильно набирать очки, особенно против таких соперников, как команда Сулбразил (20). Гости находятся в подвалах турнирной таблицы, из которых, по всей видимости, им не выбраться. Клуб отвратительно выступает в выездных матчах, особенно против команд, находящихся в числе лидеров турнирной таблицы. Учитывая, что хозяевам поля сейчас необходимо стабильно набирать очки, то команда Сулбразил (20) видится для них легкой добычей, следовательно, мы рекомендуем делать ставки не только на победу команду Жау (20) в этом матче, но и на то, что хозяева поля победят крупно, пробив предлагаемую букмекерами фору. Относительно общего тотала голов, то здесь отличной ставкой видится как общий тотал забитых голов на больше, так и индивидуальный тотал голов хозяев поля. Общий тотал угловых тоже следует заигрывать, отталкиваясь от футболистов команды Жау (20), поэтому здесь смотрится и индивидуальный тотал угловых команды Жау (20) на больше, и фора хозяев поля. А вот ставки на волы и желтые карточки мы бы рекомендовали пропустить, так как в концовке чемпионате ставки на эти события – довольно непредсказуемы.

«Жау (20)»

Нельзя сказать, что футбольный клуб Жау (20) плохо выступает в этом сезоне, но все же если прошлые два года команда финишировала второй в чемпионате, то сейчас занимает лишь пятую строчку в таблице. Побороться за вторую строчку не так просто из-за отставания в восемь очков, но взять бронзу национального первенства намного реальнее, так как для этого необходимо сократить отрыв всего в два очка. В этом сезоне футбольный клуб Жау (20) стал слабее играть на выезде, но в родных стенах по-прежнему демонстрирует сильную игру, проиграв лишь один матч, но команде, также ведущей борьбу за еврокубки. У хозяев сильное нападение, так как в составе ФК Жау (20) играет лучший нападающий чемпионата, а также имеется надежная оборона, но все же не так просто подняться хотя бы на несколько строчек. Хозяева не проигрывают на протяжении семи туров, в которых было пять побед и два ничейных результата. В лазарете ФК Жау (20) находятся резервный голкипер и основной левый полузащитник.



«Сулбразил (20)»

С каждым сезоном футбольный клуб Сулбразил (20) все хуже стартует, а на этот раз начало было просто провальным, ведь первыми очками получилось разжиться лишь в восьмом туре. По ходу этого сезона в команде было уже две тренерские отставки, а последний наставник все же смог немного улучшить игру, ведь если раньше гости находились на дне турнирной таблицы, то сейчас уже идут четырнадцатыми, немного опережая зону вылета. Правда, большинство очков набирается на домашней арене, а вот на выезде команда слишком много пропускает, да и забивает крайне редко. Тем не менее, с данным наставником футбольный клуб Сулбразил (20) проиграл лишь один раз в шести турах, одержав две победы. Дисквалификация помешает сыграть левому и центральному полузащитникам, а в лазарете пребывают правый защитник и резервный голкипер.

Статистика и личные встречи

Для экспертов нашего ресурса матч, в котором соперниками будут команда Жау (20) и команда Сулбразил (20) был очень интересен для прогнозирования. Сейчас оба клуба ведут борьбу в турнирной таблице. Несмотря на то, что обе команды являются грандами современного футбола, сейчас дела у них обстоят не лучшим образом, так как команды рискуют пролететь мимо не только чемпионской гонки, но и мимо высоких мест в турнирной таблице, дающих право на попадание в престижный клубный турнир на будущий год. По словам менеджеров клубов, сейчас перед командами стоит задача продемонстрировать свой максимум и любой ценой постараться завоевать путевку на этот турнир, поэтому матч между двумя претендентами должен получиться очень напряженным. Учитывая, что между собой эти команды всегда играют в защитный футбол, стараясь максимально концентрировать игру в центре поля, и не допускать острых атак на ворота друг друга, то вряд ли сегодня менеджеры станут использовать другую тактику, тем более что по разным причинам командам не смогут помочь их некоторые лидеры. Мы полагаем, что исход матча будет решен благодаря одному точному удару, причем, сразу сказать, футболистам какой команды удастся забить победный мяч – очень сложно, так как, исходя из текущего положения дел, матч команды Жау (20) и команды Сулбразил (20) – это матч равных соперников. Наши эксперты постарались спрогнозировать не только исход этого матч, но сделали прогнозы на статистику, ниже можно с ними ознакомиться. Ждем интересного и непредсказуемого противостояния от команды Жау (20) и команды Сулбразил (20).

«Жау (20)» — «Сулбразил (20)»: кто фаворит грядущей встречи?

Жау (20) — Сулбразил (20). Прогноз на футбол (15.11.21)

Для команды Жау (20) матч с футболистами команды Сулбразил (20) – отличная возможность набрать очки и избежать попадания в зону вылета. Сейчас, когда до окончания чемпионата осталось не так много туров, каждое очко для команд, занимающих вторую половину в турнирной таблице, является на вес золота, поэтому в матчах практически равных соперников, команды всеми силами стараются заработать баллы. Хозяева поля сейчас начали показывать неплохой футбол, как только запахло жаренным, и замаячила неприятная возможность оказаться в числе аутсайдеров, команда Жау (20) резко прибавила в игровом плане, что позволило клубу заработать важные очки. В принципе, команда Сулбразил (20) уже решила свои задачи в чемпионате, и клуб давно обезопасил себя от зоны вылета. Так что, вполне справедливо, что хозяева поля идет фаворитами матча. Однако, наши эксперты все рекомендуют не рисковать, и в этой игре мы предлагаем сделать ставку на то, что хозяева поля не проиграют в этом матче. Мы думаем, что голов в игре будет забито мало, так как оба клуба предпочитают действовать в защитной манере, так что, общий тотал матча мы советуем играть на меньше. А вот нарушений и карточек должно быть предостаточно, так как игра будет проходить в центре поля с большим количеством мелких тактических фолов. Поэтому оба статистических параметра мы рассматриваем на больше. Что касается угловых, то здесь букмекеры выставили верный тотал. В принципе, можно дождаться начала матча, и тогда заиграть на меньше, в случае, если футболисты за первую половину матча подадут много стандартов, однако делать подобные ставки до матча мы бы не рекомендовали.

Жау (20) — Сулбразил (20): соперники не будут долго запрягать

Для экспертов нашего ресурса нет простых матчей для прогнозирования, таких, глядя на названия соперников в которых, мы бы могли безошибочно сказать, кто победит, а кто проиграет. Футбол – это такой вид спорта, где шанс на победу есть у каждый команд. Футбол – это командная игра, и здесь успех зависит от слаженных действий всех членов команды, даже тех, которые сидят на скамейке запасных, ведь им предстоит выйти на поле в любой момент игры, и важно, чтобы они гармонично вписались в коллектив. В этом состоит заслуга менеджера, который должен подгонять футболистов, как шестеренки в отлично работающем механизме. Отличная работа такого механизма возможна лишь в том случае, если все мелкие детали будут отлично взаимодействовать между собой на благо всего механизма. Когда такое происходит в футболе, то команда практически непобедима, так как партнеры знают, что смогут подстраховать друг друга, а менеджер уверен в своих футболистах как тех, которые находится на поле, так и тех, которым предстоит на него выйти. Так что, предсказывать можно лишь на основании анализов, так как каждый клуб – это отдельный механизм и его необходимо тщательно изучить, прежде чем вынести свой вердикт.

Ведущие спортивные эксперты в футбольной встрече Жау (20) — Сулбразил (20) находятся на стороне хозяев, советуя сделать ставку на их индивидуальный тотал более 1.5 мяча.

Жау (20) – Сулбразил (20): статистика и история личных встреч

Не всегда статистика выступлений команд отражает суть того, что действительно происходит на футбольном поле. К примеру, в противостоянии команды Жау (20) и команды Сулбразил (20), по мнению наших экспертов, игра будет проходить совсем не так, как привыкли играть эти команды. Оба клуба являются лидерами чемпионата, соответственно, в матчах со своими соперниками они привыкли играть первыми номерами. В матче между собой командам либо придется действовать на встречных курсах, либо одной из команд придется играть вторым номером. Естественно, перед менеджерами клубов стоит нелегкий выбор, учитывая, что в составе команды Жау (20) и команды Сулбразил (20) сейчас возникли определенные проблемы с основными футболистами, и выход некоторых из них под вопросом. Именно от того, какую тактику выберут менеджеры на этот матч, и будет зависеть многое. Однако наши эксперты решили не отгадывать тактику команд, мы постараемся сосредоточиться на статистических показателях этого матча. Благо, букмекеры предложили на матч команды Жау (20) и команды Сулбразил (20) довольно приличный объем ставок, так как считают, что это противостояние будет центральным матчем уикенда. Детальный анализ матча можно прочесть ниже. Мы думаем, что игра отлично подойдет для ставок по ходу матча, так как события будут развиваться на поле стремительно. Таким образом, болельщикам не придется скучать, они будут наблюдать за интересным матчем с непредсказуемым результатом.