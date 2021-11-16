Майя Горбунова — Сусана Алкарас-Стиккер: в ожидании «эйсов»

Прогноз Майя Горбунова — Сусана Алкарас-Стиккер (16 ноября), ставки и коэффициенты

Майя Горбунова — Сусана Алкарас-Стиккер (16-го ноября), ставки и коэффициенты

16-го ноября в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Майя Горбунова , а противостоять в этом поединке будет Сусана Алкарас-Стиккер.



Майя Горбунова сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 16-го ноября придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Сусана Алкарас-Стиккер. По Москве данный поединок начнется в 20:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Сусана Алкарас-Стиккер, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Майя Горбунова — Сусана Алкарас-Стиккер. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 16-го ноября откроет его противостояние Майя Горбунова — Сусана Алкарас-Стиккер. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 20:00 по МСК, то есть до начала игры. Майя Горбунова и Сусана Алкарас-Стиккер отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Сусана Алкарас-Стиккер может гордиться семью победами, а вот Майя Горбунова имеет только пять выигранных встреч.

Майя Горбунова

Так как Майя Горбунова выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Майя Горбунова снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Майя Горбунова, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Майя Горбунова чем-то удивить, пока не ясно.



Сусана Алкарас-Стиккер

Нынешняя форма, которую демонстрирует Сусана Алкарас-Стиккер еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Сусана Алкарас-Стиккер постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Сусана Алкарас-Стиккер пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Сусана Алкарас-Стиккер не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Сусана Алкарас-Стиккер не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч

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Прогноз и ставка на матч Майя Горбунова — Сусана Алкарас-Стиккер 16-го ноября

Майя Горбунова

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Майя Горбунова выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Майя Горбунова всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Майя Горбунова уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Майя Горбунова занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Майя Горбунова больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Майя Горбунова имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Сусана Алкарас-Стиккер

В этом сезоне Сусана Алкарас-Стиккер действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Сусана Алкарас-Стиккер обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Сусана Алкарас-Стиккер не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Сусана Алкарас-Стиккер не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Сусана Алкарас-Стиккер имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Майя Горбунова — Сусана Алкарас-Стиккер Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Майя Горбунова и Сусана Алкарас-Стиккер, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Майя Горбунова и Сусана Алкарас-Стиккер играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Майя Горбунова, и Сусана Алкарас-Стиккер неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Майя Горбунова — Сусана Алкарас-Стиккер: в ожидании «эйсов»

Майя Горбунова и Сусана Алкарас-Стиккер которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Майя Горбунова имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Сусана Алкарас-Стиккер хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Майя Горбунова. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Сусана Алкарас-Стиккер умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Майя Горбунова довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Сусана Алкарас-Стиккер вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Майя Горбунова.

СЕГОДНЯ МАТЧ Майя Горбунова — Сусана Алкарас-Стиккер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Майя Горбунова и Сусана Алкарас-Стиккер сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Майя Горбунова, и Сусана Алкарас-Стиккер будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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