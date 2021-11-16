Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) — Сейнт Франсис Ред Флэш (жен). Прогноз, ставки на матч(17.11.21)

Прогноз Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) — Сейнт Франсис Ред Флэш (жен) (17-го ноября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) — Сейнт Франсис Ред Флэш (жен) 17.11.2021

17.11.2021 в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) примет соперника по национальному первенству Сейнт Франсис Ред Флэш (жен).



В 03:00 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) – Сейнт Франсис Ред Флэш (жен), где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 17.11.2021, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба Сейнт Франсис Ред Флэш (жен).



Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) — Сейнт Франсис Ред Флэш (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) — Сейнт Франсис Ред Флэш (жен), запланированное на 17.11.2021. Поставить на матч можно будет до 03:00 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Сейнт Франсис Ред Флэш (жен) была еще пять лет назад.

Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен)

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Сейнт Франсис Ред Флэш (жен)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Сейнт Франсис Ред Флэш (жен) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Сейнт Франсис Ред Флэш (жен) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Сейнт Франсис Ред Флэш (жен) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) — Сейнт Франсис Ред Флэш (жен). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Вплоть до 17.11.2021 включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) — Сейнт Франсис Ред Флэш (жен). А так как начало встречи в 03:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) — Сейнт Франсис Ред Флэш (жен). Прогноз, ставки на матч(17.11.21)

Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Сейнт Франсис Ред Флэш (жен)

После того, как баскетбольный клуб Сейнт Франсис Ред Флэш (жен) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Сейнт Франсис Ред Флэш (жен) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Сейнт Франсис Ред Флэш (жен) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) — Сейнт Франсис Ред Флэш (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 17.11.2021 можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) — Сейнт Франсис Ред Флэш (жен), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 03:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) — Сейнт Франсис Ред Флэш (жен): команды сделают акцент на атаку

В этом сезоне у баскетбольного клуба Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Сейнт Франсис Ред Флэш (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Сейнт Франсис Ред Флэш (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) — Сейнт Франсис Ред Флэш (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Сейнт Франсис Ред Флэш (жен) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Сейнт Франсис Ред Флэш (жен) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Сейнт Франсис Ред Флэш (жен) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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