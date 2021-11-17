Филадельфия Севенти Сиксерс (Karma) — Лос-Анджелес Лейкерс (RED). Прогноз, ставки на матч(17.11.21)

Прогноз Филадельфия Севенти Сиксерс (Karma) — Лос-Анджелес Лейкерс (RED) (17-го ноября 2021 года), ставки и коэффициенты

Филадельфия Севенти Сиксерс (Karma) — Лос-Анджелес Лейкерс (RED) (17-го ноября 2021 года), ставки и коэффициенты

17-го ноября 2021 года в 08:12 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Karma) примет соперника по национальному первенству Лос-Анджелес Лейкерс (RED).



В 08:12 по Москве болельщики баскетбольных клубов Филадельфия Севенти Сиксерс (Karma) и Лос-Анджелес Лейкерс (RED) займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 17-го ноября 2021 года, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (RED) в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Филадельфия Севенти Сиксерс (Karma) — Лос-Анджелес Лейкерс (RED):

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Karma) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Лос-Анджелес Лейкерс (RED). Данный поединок будет сыгран 17-го ноября 2021 года, а по московскому времени его начало состоится в 08:12. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Лос-Анджелес Лейкерс (RED) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Филадельфия Севенти Сиксерс (Karma)

В этом сезоне баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Karma) стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Karma) выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Karma) идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Филадельфия Севенти Сиксерс (Karma) вообще лидирует в чемпионате.



Лос-Анджелес Лейкерс (RED)

Президент баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс (RED) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Лос-Анджелес Лейкерс (RED) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (RED) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Филадельфия Севенти Сиксерс (Karma) — Лос-Анджелес Лейкерс (RED), несмотря на то, что он должен пройти только 17-го ноября 2021 года. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 08:12 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Karma) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Филадельфия Севенти Сиксерс (Karma) — Лос-Анджелес Лейкерс (RED). Прогноз, ставки на матч(17.11.21)

Филадельфия Севенти Сиксерс (Karma)

Сейчас баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Karma) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Karma) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Филадельфия Севенти Сиксерс (Karma) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Лос-Анджелес Лейкерс (RED)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (RED) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (RED) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Лос-Анджелес Лейкерс (RED) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Филадельфия Севенти Сиксерс (Karma) — Лос-Анджелес Лейкерс (RED) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Филадельфия Севенти Сиксерс (Karma) — Лос-Анджелес Лейкерс (RED), который должен пройти 17-го ноября 2021 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 08:12 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Karma) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Филадельфия Севенти Сиксерс (Karma) — Лос-Анджелес Лейкерс (RED): снова ждем результативной игры

В этом сезоне баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Karma) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Karma) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (Karma) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (RED) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (RED) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Лос-Анджелес Лейкерс (RED) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (RED) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Филадельфия Севенти Сиксерс (Karma) — Лос-Анджелес Лейкерс (RED). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Karma) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (Karma) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Karma) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

Три года назад у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс (RED) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (RED) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

http://evolvegame.ru/cat0-499275-bonnoburo-byadzhotticarapkin-prognoz-specialista-17-11-21/