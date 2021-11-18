Прогноз Кальянпур/Редди — Калиянда Пунача/Чандрасекар (18 ноября), ставки и коэффициенты

Кальянпур/Редди — Калиянда Пунача/Чандрасекар. Прогноз, ставки на матч. ITF (18.11.21)

18 ноября в 07:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Кальянпур/Редди , а противостоять в этом поединке будет Калиянда Пунача/Чандрасекар.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Кальянпур/Редди — Калиянда Пунача/Чандрасекар можно будет вплоть до 07:30 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 18 ноября. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Кальянпур/Редди и Калиянда Пунача/Чандрасекар еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кальянпур/Редди — Калиянда Пунача/Чандрасекар:

В 07:30 по Москве Кальянпур/Редди выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Калиянда Пунача/Чандрасекар. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 18 ноября. Кальянпур/Редди не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Кальянпур/Редди

Пока Кальянпур/Редди не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Кальянпур/Редди находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Кальянпур/Редди будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Кальянпур/Редди довольно неплохо играет на данном покрытии.



Калиянда Пунача/Чандрасекар

Нынешняя форма, которую демонстрирует Калиянда Пунача/Чандрасекар еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Калиянда Пунача/Чандрасекар постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Калиянда Пунача/Чандрасекар пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Калиянда Пунача/Чандрасекар не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Калиянда Пунача/Чандрасекар не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Кальянпур/Редди — Калиянда Пунача/Чандрасекар. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Длительное время Кальянпур/Редди и Калиянда Пунача/Чандрасекар не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Кальянпур/Редди и Калиянда Пунача/Чандрасекар. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Кальянпур/Редди — Калиянда Пунача/Чандрасекар (18 ноября), ставки и коэффициенты

Кальянпур/Редди

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Кальянпур/Редди, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Кальянпур/Редди уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Кальянпур/Редди старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Кальянпур/Редди, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Кальянпур/Редди не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Кальянпур/Редди все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Кальянпур/Редди точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Калиянда Пунача/Чандрасекар

В этом сезоне Калиянда Пунача/Чандрасекар действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Калиянда Пунача/Чандрасекар обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Калиянда Пунача/Чандрасекар не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Калиянда Пунача/Чандрасекар не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Калиянда Пунача/Чандрасекар имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Кальянпур/Редди — Калиянда Пунача/Чандрасекар Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Кальянпур/Редди и Калиянда Пунача/Чандрасекар. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Кальянпур/Редди и Калиянда Пунача/Чандрасекар встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Кальянпур/Редди и Калиянда Пунача/Чандрасекар довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Кальянпур/Редди и Калиянда Пунача/Чандрасекар подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Кальянпур/Редди — Калиянда Пунача/Чандрасекар: порядок побьёт класс

Кальянпур/Редди и Калиянда Пунача/Чандрасекар которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Кальянпур/Редди имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Калиянда Пунача/Чандрасекар хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Кальянпур/Редди. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Калиянда Пунача/Чандрасекар умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Кальянпур/Редди довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Калиянда Пунача/Чандрасекар вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Кальянпур/Редди.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кальянпур/Редди — Калиянда Пунача/Чандрасекар. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Кальянпур/Редди и Калиянда Пунача/Чандрасекар сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Кальянпур/Редди, и Калиянда Пунача/Чандрасекар будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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