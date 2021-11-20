Прогноз Эдвардсвилль Кугэрз — Ниагара Пёрпл Иглз (20 ноября), ставки и коэффициенты

Эдвардсвилль Кугэрз — Ниагара Пёрпл Иглз. Прогноз, ставки на матч. NCAA (20.11.21)

20-го ноября в 03:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Эдвардсвилль Кугэрз примет соперника по национальному первенству Ниагара Пёрпл Иглз.



20-го ноября снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Эдвардсвилль Кугэрз – Ниагара Пёрпл Иглз, который начнется в 03:45 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Эдвардсвилль Кугэрз были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эдвардсвилль Кугэрз — Ниагара Пёрпл Иглз:

В 03:45 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Эдвардсвилль Кугэрз и Ниагара Пёрпл Иглз. Организаторы турнира собираются провести данную игру 20-го ноября. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Ниагара Пёрпл Иглз. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Эдвардсвилль Кугэрз, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Эдвардсвилль Кугэрз

Сейчас баскетбольный клуб Эдвардсвилль Кугэрз демонстрирует ужасную форму, проиграв четыре матча подряд. Такие результаты всех разочаровали, особенно главного тренера, ведь в двух поединках соперниками были явные аутсайдеры этого чемпионата. Причем, в одном из матчей хозяева допустили целых 26 потерь, которые соперник воплотил в сорок очков. Одной из причин слабой игры команды стала плохая форма лидера, который в этом месяце в среднем за игру набирает двенадцать очков, когда в прошлом месяце этот показатель достигал восемнадцати. Мало того, что баскетболист находится в худшей физической форме, так и точность бросков стала слабее. Тем не менее, пока команда не делает никаких резких решений, хотя опустилась уже на восьмую строчку и вполне может покинуть плей-офф. Хорошо хоть, что на своем поле Эдвардсвилль Кугэрз демонстрирует неплохой баскетбол, так что хозяева точно в этом матче будут отчаянно бороться за очки.



Ниагара Пёрпл Иглз

Уже три недели баскетбольный клуб Ниагара Пёрпл Иглз выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Ниагара Пёрпл Иглз удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Ниагара Пёрпл Иглз одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Главный тренер баскетбольного клуба Эдвардсвилль Кугэрз пообещал, что 20-го ноября его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 03:45 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Ниагара Пёрпл Иглз. Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Эдвардсвилль Кугэрз — Ниагара Пёрпл Иглз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.11.21)

Эдвардсвилль Кугэрз

В последние годы Эдвардсвилль Кугэрз является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Эдвардсвилль Кугэрз еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Ниагара Пёрпл Иглз

В прошлом матче баскетбольный клуб Ниагара Пёрпл Иглз потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Ниагара Пёрпл Иглз и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Ниагара Пёрпл Иглз находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Эдвардсвилль Кугэрз — Ниагара Пёрпл Иглз Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Эдвардсвилль Кугэрз после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 20-го ноября сыграет матч против БК Ниагара Пёрпл Иглз. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 03:45 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Эдвардсвилль Кугэрз также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Эдвардсвилль Кугэрз — Ниагара Пёрпл Иглз: команды сделают акцент на атаку

Прошлый матч баскетбольный клуб Эдвардсвилль Кугэрз проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Эдвардсвилль Кугэрз позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Эдвардсвилль Кугэрз играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Эдвардсвилль Кугэрз сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба Ниагара Пёрпл Иглз был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Ниагара Пёрпл Иглз выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Ниагара Пёрпл Иглз немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Эдвардсвилль Кугэрз — Ниагара Пёрпл Иглз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Эдвардсвилль Кугэрз лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Эдвардсвилль Кугэрз гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Эдвардсвилль Кугэрз все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Ниагара Пёрпл Иглз не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Ниагара Пёрпл Иглз уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Ниагара Пёрпл Иглз очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

http://evolvegame.ru/cat0-501050-prognoz-na-match-spuynya-stargard-astoriya-bydgosch-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-19-11-21/