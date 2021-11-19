Чикаго Смэш — Спрингфилд Лейсерс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.11.21)

Прогноз Чикаго Смэш — Спрингфилд Лейсерс (20-го ноября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Чикаго Смэш — Спрингфилд Лейсерс 20.11.2021

20.11.2021 в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Уорлд Тим Теннис, в котором на корт выйдут Чикаго Смэш , а противостоять в этом поединке будет Спрингфилд Лейсерс.



20.11.2021 пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Чикаго Смэш и Спрингфилд Лейсерс. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 05:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Чикаго Смэш может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Чикаго Смэш — Спрингфилд Лейсерс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

20.11.2021 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Чикаго Смэш — Спрингфилд Лейсерс. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 05:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Спрингфилд Лейсерс, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Спрингфилд Лейсерс выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Чикаго Смэш

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Чикаго Смэш находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Чикаго Смэш является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Чикаго Смэш умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Чикаго Смэш обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Чикаго Смэш может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Спрингфилд Лейсерс

На этом турнире Спрингфилд Лейсерс выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Спрингфилд Лейсерс снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Спрингфилд Лейсерс чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Спрингфилд Лейсерс уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Спрингфилд Лейсерс зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Чикаго Смэш и Спрингфилд Лейсерс являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Чикаго Смэш — Спрингфилд Лейсерс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.11.21)

Чикаго Смэш

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Чикаго Смэш, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Чикаго Смэш уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Чикаго Смэш старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Чикаго Смэш, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Чикаго Смэш не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Чикаго Смэш все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Чикаго Смэш точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Спрингфилд Лейсерс

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Спрингфилд Лейсерс хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Спрингфилд Лейсерс никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Спрингфилд Лейсерс сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Спрингфилд Лейсерс всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Чикаго Смэш — Спрингфилд Лейсерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Чикаго Смэш и Спрингфилд Лейсерс аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Чикаго Смэш и Спрингфилд Лейсерс обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Чикаго Смэш и Спрингфилд Лейсерс постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Чикаго Смэш — Спрингфилд Лейсерс: порядок побьёт класс

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Чикаго Смэш и Спрингфилд Лейсерс, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Чикаго Смэш сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Спрингфилд Лейсерс имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Чикаго Смэш – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Чикаго Смэш и Спрингфилд Лейсерс на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Чикаго Смэш — Спрингфилд Лейсерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Чикаго Смэш и Спрингфилд Лейсерс букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Чикаго Смэш и Спрингфилд Лейсерс проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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