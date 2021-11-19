Прогноз Вури Уиби (жен) — Шинхан Сибёрдз (жен) (20-го ноября), ставки и коэффициенты

Вури Уиби (жен) — Шинхан Сибёрдз (жен). Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Южной Кореи (20.11.21)

20 ноября в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Южной Кореи, в котором на своей площадке местный клуб Вури Уиби (жен) примет соперника по национальному первенству Шинхан Сибёрдз (жен).



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Вури Уиби (жен) – Шинхан Сибёрдз (жен), запланированный на 20 ноября. Баскетболисты появятся на площадке в 12:00 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Шинхан Сибёрдз (жен), то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Вури Уиби (жен) — Шинхан Сибёрдз (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 12:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Вури Уиби (жен) и Шинхан Сибёрдз (жен). Организаторы турнира собираются провести данную игру 20 ноября. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Шинхан Сибёрдз (жен). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Вури Уиби (жен), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Вури Уиби (жен)

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Вури Уиби (жен), длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Вури Уиби (жен) отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Вури Уиби (жен) также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Шинхан Сибёрдз (жен)

На данный момент баскетбольный клуб Шинхан Сибёрдз (жен) занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Шинхан Сибёрдз (жен) мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Шинхан Сибёрдз (жен) не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Вури Уиби (жен) — Шинхан Сибёрдз (жен). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

На 20 ноября в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Вури Уиби (жен) — Шинхан Сибёрдз (жен). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 12:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Вури Уиби (жен) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Шинхан Сибёрдз (жен) удалось одержать победу у себя дома.



Вури Уиби (жен) — Шинхан Сибёрдз (жен). Прогноз, ставки на матч(20.11.21)

Вури Уиби (жен)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Вури Уиби (жен) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Шинхан Сибёрдз (жен)

После того, как баскетбольный клуб Шинхан Сибёрдз (жен) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Шинхан Сибёрдз (жен) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Шинхан Сибёрдз (жен) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Вури Уиби (жен) — Шинхан Сибёрдз (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Вури Уиби (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 20 ноября сыграет матч против БК Шинхан Сибёрдз (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 12:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Вури Уиби (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Вури Уиби (жен) — Шинхан Сибёрдз (жен): команды сделают акцент на атаку

В этом сезоне баскетбольный клуб Вури Уиби (жен) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Вури Уиби (жен) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Вури Уиби (жен) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Шинхан Сибёрдз (жен) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Шинхан Сибёрдз (жен) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Шинхан Сибёрдз (жен) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вури Уиби (жен) — Шинхан Сибёрдз (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Вури Уиби (жен) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Вури Уиби (жен) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Вури Уиби (жен) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

Три года назад у баскетбольного клуба Шинхан Сибёрдз (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Шинхан Сибёрдз (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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