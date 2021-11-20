Шарлотт Хорнетс (broccolicabbage0) — Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13): хозяева разберутся с новичком

Прогноз Шарлотт Хорнетс (broccolicabbage0) — Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) (20-го ноября), ставки и коэффициенты

Шарлотт Хорнетс (broccolicabbage0) — Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) (20 ноября), ставки и коэффициенты

20 ноября в 06:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K21, в котором на своей площадке местный клуб Шарлотт Хорнетс (broccolicabbage0) примет соперника по национальному первенству Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13).



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Шарлотт Хорнетс (broccolicabbage0) – Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 06:05 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 20 ноября и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13).



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Шарлотт Хорнетс (broccolicabbage0) — Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13):

Поединок между баскетбольными клубами Шарлотт Хорнетс (broccolicabbage0) и Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 20 ноября. Ее начало будет в 06:05 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Шарлотт Хорнетс (broccolicabbage0)

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (broccolicabbage0) отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (broccolicabbage0) проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь Шарлотт Хорнетс (broccolicabbage0) занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13)

Президент баскетбольного клуба Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Шарлотт Хорнетс (broccolicabbage0) — Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (broccolicabbage0) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 20 ноября. На этот раз соперником хозяев будет Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13), так что в 06:05 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (broccolicabbage0). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Шарлотт Хорнетс (broccolicabbage0) — Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) (20 ноября), ставки и коэффициенты

Шарлотт Хорнетс (broccolicabbage0)

В этом сезоне баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (broccolicabbage0) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (broccolicabbage0) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13)

В прошлом матче баскетбольный клуб Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Шарлотт Хорнетс (broccolicabbage0) — Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Шарлотт Хорнетс (broccolicabbage0) — Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) пройдет 20 ноября, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 06:05 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Шарлотт Хорнетс (broccolicabbage0) — Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13): хозяева разберутся с новичком

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (broccolicabbage0) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Шарлотт Хорнетс (broccolicabbage0) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Шарлотт Хорнетс (broccolicabbage0) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Шарлотт Хорнетс (broccolicabbage0) — Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Шарлотт Хорнетс (broccolicabbage0) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Шарлотт Хорнетс (broccolicabbage0) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Шарлотт Хорнетс (broccolicabbage0) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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