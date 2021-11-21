Гимназия и Эсгрима Ла-Плата — Эстудиантес Олаваррия. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.11.21)

Прогноз Гимназия и Эсгрима Ла-Плата — Эстудиантес Олаваррия (22-го ноября), ставки и коэффициенты

Гимназия и Эсгрима Ла-Плата — Эстудиантес Олаваррия (22-го ноября 2021 года), ставки и коэффициенты

22-го ноября 2021 года в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Аргентины, в котором на своей площадке местный клуб Гимназия и Эсгрима Ла-Плата примет соперника по национальному первенству Эстудиантес Олаваррия.



Баскетболисты клубов Гимназия и Эсгрима Ла-Плата и Эстудиантес Олаваррия в 03:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 22-го ноября 2021 года. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Гимназия и Эсгрима Ла-Плата одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Гимназия и Эсгрима Ла-Плата также является лидером по количеству побед.



Гимназия и Эсгрима Ла-Плата — Эстудиантес Олаваррия. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Принципиальный баскетбольный поединок Гимназия и Эсгрима Ла-Плата — Эстудиантес Олаваррия назначен на 22-го ноября 2021 года, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 03:00 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Гимназия и Эсгрима Ла-Плата

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Гимназия и Эсгрима Ла-Плата пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Гимназия и Эсгрима Ла-Плата уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Эстудиантес Олаваррия

Уже три недели баскетбольный клуб Эстудиантес Олаваррия выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Эстудиантес Олаваррия удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Эстудиантес Олаваррия одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Чемпионат Аргентины, Гимназия и Эсгрима Ла-Плата — Эстудиантес Олаваррия

На 22-го ноября 2021 года в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Гимназия и Эсгрима Ла-Плата — Эстудиантес Олаваррия. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 03:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима Ла-Плата дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Эстудиантес Олаваррия удалось одержать победу у себя дома.



Гимназия и Эсгрима Ла-Плата — Эстудиантес Олаваррия. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.11.21)

Гимназия и Эсгрима Ла-Плата

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима Ла-Плата наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Гимназия и Эсгрима Ла-Плата сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима Ла-Плата всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Гимназия и Эсгрима Ла-Плата бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Эстудиантес Олаваррия

Два года назад баскетбольный клуб Эстудиантес Олаваррия доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Эстудиантес Олаваррия играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Гимназия и Эсгрима Ла-Плата — Эстудиантес Олаваррия Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима Ла-Плата после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 22-го ноября 2021 года сыграет матч против БК Эстудиантес Олаваррия. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 03:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Гимназия и Эсгрима Ла-Плата также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Гимназия и Эсгрима Ла-Плата — Эстудиантес Олаваррия: соперники не будут долго запрягать

В этом сезоне у баскетбольного клуба Гимназия и Эсгрима Ла-Плата подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Гимназия и Эсгрима Ла-Плата и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Гимназия и Эсгрима Ла-Плата еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима Ла-Плата сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Эстудиантес Олаваррия входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Эстудиантес Олаваррия не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гимназия и Эсгрима Ла-Плата — Эстудиантес Олаваррия. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима Ла-Плата просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Гимназия и Эсгрима Ла-Плата совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима Ла-Плата выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Эстудиантес Олаваррия не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Эстудиантес Олаваррия уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Эстудиантес Олаваррия очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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