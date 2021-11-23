Прогноз Димитра Павлу — Николь Кирин (24-го ноября 2021 года), ставки и коэффициенты

Димитра Павлу — Николь Кирин. Прогноз, ставки на матч (24.11.21)

24 ноября в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Димитра Павлу , а противостоять в этом поединке будет Николь Кирин.



Димитра Павлу считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Николь Кирин 24 ноября будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 11:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Димитра Павлу — Николь Кирин:

Димитра Павлу имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 24 ноября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Николь Кирин. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 11:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Димитра Павлу имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Димитра Павлу

Димитра Павлу отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Димитра Павлу проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Димитра Павлу проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Димитра Павлу играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Димитра Павлу больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Николь Кирин

Во взрослом туре Николь Кирин проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Николь Кирин пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Николь Кирин предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Николь Кирин еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Димитра Павлу — Николь Кирин. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Димитра Павлу и Николь Кирин. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Прогноз и ставка на матч Димитра Павлу — Николь Кирин 24 ноября

Димитра Павлу

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Димитра Павлу, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Димитра Павлу уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Димитра Павлу старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Димитра Павлу, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Димитра Павлу не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Димитра Павлу все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Димитра Павлу точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Николь Кирин

В этом сезоне Николь Кирин действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Николь Кирин обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Николь Кирин не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Николь Кирин не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Николь Кирин имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Димитра Павлу — Николь Кирин Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Димитра Павлу и Николь Кирин. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Димитра Павлу и Николь Кирин встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Димитра Павлу и Николь Кирин довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Димитра Павлу и Николь Кирин подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Димитра Павлу — Николь Кирин: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Димитра Павлу имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Димитра Павлу и Николь Кирин отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Николь Кирин в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Димитра Павлу превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Николь Кирин сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Димитра Павлу гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Димитра Павлу — Николь Кирин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Димитра Павлу и Николь Кирин.



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