Спарта & K II (жен) — Динамо-Фарм Курск (жен). Прогноз, ставки на матч(28.11.21)

Прогноз Спарта & K II (жен) — Динамо-Фарм Курск (жен) (28.11.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Спарта & K II (жен) — Динамо-Фарм Курск (жен) 28 ноября

28 ноября в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат России, в котором на своей площадке местный клуб Спарта & K II (жен) примет соперника по национальному первенству Динамо-Фарм Курск (жен).



Главный тренер баскетбольного клуба Спарта & K II (жен) каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 28 ноября хозяевам предстоит у себя дома принимать Динамо-Фарм Курск (жен). Игра, которая начнется в 13:00 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Спарта & K II (жен) — Динамо-Фарм Курск (жен):

Баскетбольный поединок Спарта & K II (жен) — Динамо-Фарм Курск (жен) состоится 28 ноября в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 13:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Спарта & K II (жен), выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Спарта & K II (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Спарта & K II (жен) стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Спарта & K II (жен) выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Спарта & K II (жен) идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Спарта & K II (жен) вообще лидирует в чемпионате.



Динамо-Фарм Курск (жен)

Президент баскетбольного клуба Динамо-Фарм Курск (жен) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Динамо-Фарм Курск (жен) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Динамо-Фарм Курск (жен) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Чемпионат России, Спарта & K II (жен) — Динамо-Фарм Курск (жен)

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Спарта & K II (жен) — Динамо-Фарм Курск (жен), несмотря на то, что он должен пройти только 28 ноября. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 13:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Спарта & K II (жен) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Спарта & K II (жен) — Динамо-Фарм Курск (жен). Прогноз, ставки на матч(28.11.21)

Спарта & K II (жен)

В последние годы Спарта & K II (жен) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Спарта & K II (жен) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Динамо-Фарм Курск (жен)

Два года назад баскетбольный клуб Динамо-Фарм Курск (жен) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Динамо-Фарм Курск (жен) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Спарта & K II (жен) — Динамо-Фарм Курск (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 28 ноября, и в его рамках состоится поединок Спарта & K II (жен) — Динамо-Фарм Курск (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 13:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Спарта & K II (жен) — Динамо-Фарм Курск (жен): в ожидании «трёхочковых бросков»

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Спарта & K II (жен) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Спарта & K II (жен) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Спарта & K II (жен) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Динамо-Фарм Курск (жен) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Динамо-Фарм Курск (жен) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Динамо-Фарм Курск (жен) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Динамо-Фарм Курск (жен) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Спарта & K II (жен) — Динамо-Фарм Курск (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Спарта & K II (жен) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Спарта & K II (жен) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Спарта & K II (жен) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Динамо-Фарм Курск (жен) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Динамо-Фарм Курск (жен) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Динамо-Фарм Курск (жен) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

http://evolvegame.ru/cat0-493685-prognoz-na-match-oranzh-kaunti-breykers-zhen-springfild-leysers-zhen-ot-eksperta-28-11-21/