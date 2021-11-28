Прогноз Кеннесо Стэйт Оулс — Южный Чарлстон Буканирс (29-го ноября), ставки и коэффициенты

Кеннесо Стэйт Оулс — Южный Чарлстон Буканирс. Прогноз, ставки на матч. NCAA (29.11.21)

29.11.2021 в 00:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Кеннесо Стэйт Оулс примет соперника по национальному первенству Южный Чарлстон Буканирс.



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Кеннесо Стэйт Оулс и Южный Чарлстон Буканирс. Оно пройдет 29.11.2021, так что можно не сомневаться, что в 00:00 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



Кеннесо Стэйт Оулс — Южный Чарлстон Буканирс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 00:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Кеннесо Стэйт Оулс и Южный Чарлстон Буканирс. Организаторы турнира собираются провести данную игру 29.11.2021. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Южный Чарлстон Буканирс. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Кеннесо Стэйт Оулс, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Кеннесо Стэйт Оулс

К данному поединку баскетбольный клуб Кеннесо Стэйт Оулс подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб Кеннесо Стэйт Оулс играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей Кеннесо Стэйт Оулс подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



Южный Чарлстон Буканирс

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Южный Чарлстон Буканирс понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Южный Чарлстон Буканирс выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Южный Чарлстон Буканирс сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Вплоть до 29.11.2021 включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Кеннесо Стэйт Оулс — Южный Чарлстон Буканирс. А так как начало встречи в 00:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Кеннесо Стэйт Оулс практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Кеннесо Стэйт Оулс — Южный Чарлстон Буканирс. Прогноз, ставки на матч(29.11.21)

Кеннесо Стэйт Оулс

В последние годы Кеннесо Стэйт Оулс является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Кеннесо Стэйт Оулс еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Южный Чарлстон Буканирс

В прошлом месяце баскетбольный клуб Южный Чарлстон Буканирс играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Южный Чарлстон Буканирс надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Кеннесо Стэйт Оулс — Южный Чарлстон Буканирс Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Кеннесо Стэйт Оулс — Южный Чарлстон Буканирс пройдет 29.11.2021, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 00:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Кеннесо Стэйт Оулс — Южный Чарлстон Буканирс: снова ждем результативной игры

В этом сезоне баскетбольный клуб Кеннесо Стэйт Оулс играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Кеннесо Стэйт Оулс уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Кеннесо Стэйт Оулс хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Недавно у баскетбольного клуба Южный Чарлстон Буканирс был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Южный Чарлстон Буканирс выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Южный Чарлстон Буканирс немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кеннесо Стэйт Оулс — Южный Чарлстон Буканирс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Кеннесо Стэйт Оулс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Кеннесо Стэйт Оулс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Кеннесо Стэйт Оулс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Южный Чарлстон Буканирс не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Южный Чарлстон Буканирс уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Южный Чарлстон Буканирс очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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