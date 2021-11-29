Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану — Мариана Дражич: соперники не будут долго запрягать

Прогноз Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану — Мариана Дражич (30-го ноября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану — Мариана Дражич 30-го ноября

30-го ноября в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану , а противостоять в этом поединке будет Мариана Дражич.



Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 30-го ноября придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Мариана Дражич. По Москве данный поединок начнется в 13:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Мариана Дражич, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану — Мариана Дражич. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану — Мариана Дражич запланирован организаторами турнира на 30-го ноября, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 13:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану и Мариана Дражич встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану имеет три победы при одном поражении.

Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану

В большинстве своих выигранных поединков Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Мариана Дражич

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Мариана Дражичв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Мариана Дражич играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Мариана Дражич держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Мариана Дражич демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Мариана Дражич находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану — Мариана Дражич. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану и Мариана Дражич. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану и Мариана Дражич в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану и Мариана Дражич имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Прогноз и ставка на матч Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану — Мариана Дражич 30-го ноября

Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану

Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Мариана Дражич

В этом сезоне Мариана Дражич не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Мариана Дражич сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Мариана Дражич допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Мариана Дражич допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Мариана Дражич демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану — Мариана Дражич Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану и Мариана Дражич. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану и Мариана Дражич встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану и Мариана Дражич довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану и Мариана Дражич подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану — Мариана Дражич: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану и Мариана Дражич отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Мариана Дражич в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Мариана Дражич сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану — Мариана Дражич. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану и Мариана Дражич букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану и Мариана Дражич проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat2-494357-ioneskupuskas-kovalevanikitina-prognoz-specialista-na-tennis-30-11-21/