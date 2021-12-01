Курата/Пьяи — Сикатто да Силва/Турра Карам: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз Курата/Пьяи — Сикатто да Силва/Турра Карам (01 декабря), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Курата/Пьяи — Сикатто да Силва/Турра Карам 01-го декабря 2021 года

01-го декабря 2021 года в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Курата/Пьяи , а противостоять в этом поединке будет Сикатто да Силва/Турра Карам.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Курата/Пьяи — Сикатто да Силва/Турра Карам можно будет вплоть до 22:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 01-го декабря 2021 года. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Курата/Пьяи и Сикатто да Силва/Турра Карам еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Курата/Пьяи — Сикатто да Силва/Турра Карам. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 01-го декабря 2021 года откроет его противостояние Курата/Пьяи — Сикатто да Силва/Турра Карам. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 22:00 по МСК, то есть до начала игры. Курата/Пьяи и Сикатто да Силва/Турра Карам отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Сикатто да Силва/Турра Карам может гордиться семью победами, а вот Курата/Пьяи имеет только пять выигранных встреч.

Курата/Пьяи

Курата/Пьяи, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Курата/Пьяи может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Курата/Пьяи входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Курата/Пьяи еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Курата/Пьяи сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Сикатто да Силва/Турра Карам

Сикатто да Силва/Турра Карам имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Сикатто да Силва/Турра Карам уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Сикатто да Силва/Турра Карам умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Сикатто да Силва/Турра Карам обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Сикатто да Силва/Турра Карам проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Курата/Пьяи — Сикатто да Силва/Турра Карам. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Курата/Пьяи и Сикатто да Силва/Турра Карам. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Курата/Пьяи и Сикатто да Силва/Турра Карам продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Прогноз и ставка на матч Курата/Пьяи — Сикатто да Силва/Турра Карам 01-го декабря 2021 года

Курата/Пьяи

Курата/Пьяи не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Курата/Пьяи любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Курата/Пьяи умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Курата/Пьяи не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Курата/Пьяи умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Сикатто да Силва/Турра Карам

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Сикатто да Силва/Турра Карам хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Сикатто да Силва/Турра Карам никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Сикатто да Силва/Турра Карам сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Сикатто да Силва/Турра Карам всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Курата/Пьяи — Сикатто да Силва/Турра Карам Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Курата/Пьяи и Сикатто да Силва/Турра Карам начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Курата/Пьяи и Сикатто да Силва/Турра Карам показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Курата/Пьяи и Сикатто да Силва/Турра Карам провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Курата/Пьяи и Сикатто да Силва/Турра Карам действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Курата/Пьяи — Сикатто да Силва/Турра Карам: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Курата/Пьяи имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Курата/Пьяи и Сикатто да Силва/Турра Карам отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Сикатто да Силва/Турра Карам в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Курата/Пьяи превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Сикатто да Силва/Турра Карам сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Курата/Пьяи гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Курата/Пьяи — Сикатто да Силва/Турра Карам. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Курата/Пьяи и Сикатто да Силва/Турра Карам. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Курата/Пьяи и для Сикатто да Силва/Турра Карам, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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