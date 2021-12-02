Прогноз Курата/Пьяи — Климович/Кониши Камарго Сильва (03 декабря), ставки и коэффициенты

Курата/Пьяи — Климович/Кониши Камарго Сильва. Прогноз, ставки на матч. ITF (03.12.21)

03 декабря в 00:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Курата/Пьяи , а противостоять в этом поединке будет Климович/Кониши Камарго Сильва.



В 00:00 по Москве Курата/Пьяи и Климович/Кониши Камарго Сильва выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 03 декабря. Единственный раз Курата/Пьяи и Климович/Кониши Камарго Сильва встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Курата/Пьяи сейчас считается фаворитом.



Курата/Пьяи — Климович/Кониши Камарго Сильва. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 03 декабря, так что в разделе тенниса можно найти поединок Курата/Пьяи — Климович/Кониши Камарго Сильва. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 00:00 по Москве, пока не начался поединок. Курата/Пьяи и Климович/Кониши Камарго Сильва еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Курата/Пьяи

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Курата/Пьяи находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Курата/Пьяи является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Курата/Пьяи умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Курата/Пьяи обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Курата/Пьяи может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Климович/Кониши Камарго Сильва

Нынешняя форма, которую демонстрирует Климович/Кониши Камарго Сильва еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Климович/Кониши Камарго Сильва постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Климович/Кониши Камарго Сильва пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Климович/Кониши Камарго Сильва не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Климович/Кониши Камарго Сильва не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

«Курата/Пьяи» — «Климович/Кониши Камарго Сильва»: прогноз автора

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Курата/Пьяи и Климович/Кониши Камарго Сильва. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Курата/Пьяи и Климович/Кониши Камарго Сильва должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Курата/Пьяи — Климович/Кониши Камарго Сильва. Прогноз, ставки на матч(03.12.21)

Курата/Пьяи

К данному турниру Курата/Пьяи подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Курата/Пьяи находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Курата/Пьяи не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Курата/Пьяи старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Курата/Пьяи демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Климович/Кониши Камарго Сильва

В этом сезоне Климович/Кониши Камарго Сильва не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Климович/Кониши Камарго Сильва сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Климович/Кониши Камарго Сильва допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Климович/Кониши Камарго Сильва допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Климович/Кониши Камарго Сильва демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Курата/Пьяи — Климович/Кониши Камарго Сильва Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Курата/Пьяи и Климович/Кониши Камарго Сильва начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Курата/Пьяи и Климович/Кониши Камарго Сильва показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Курата/Пьяи и Климович/Кониши Камарго Сильва провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Курата/Пьяи и Климович/Кониши Камарго Сильва действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Курата/Пьяи — Климович/Кониши Камарго Сильва: погода помешает показать хороший теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Курата/Пьяи и Климович/Кониши Камарго Сильва из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Климович/Кониши Камарго Сильва относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Климович/Кониши Камарго Сильва проводит второй или третий матч. А вот Курата/Пьяи как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Курата/Пьяи, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Курата/Пьяи без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Курата/Пьяи вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Курата/Пьяи — Климович/Кониши Камарго Сильва. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Курата/Пьяи и Климович/Кониши Камарго Сильва, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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