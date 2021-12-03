Аканксша Дилип Ниттуре — Шривалли Рашмикаа Бхамидипати. Прогноз, ставки на матч(03.12.21)

Прогноз Аканксша Дилип Ниттуре — Шривалли Рашмикаа Бхамидипати (03.12.2021), ставки и коэффициенты

Аканксша Дилип Ниттуре — Шривалли Рашмикаа Бхамидипати (03.12.2021), ставки и коэффициенты

03.12.2021 в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Аканксша Дилип Ниттуре , а противостоять в этом поединке будет Шривалли Рашмикаа Бхамидипати.



Теннисное противостояние Аканксша Дилип Ниттуре — Шривалли Рашмикаа Бхамидипати пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 03.12.2021. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 07:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Аканксша Дилип Ниттуре является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Аканксша Дилип Ниттуре — Шривалли Рашмикаа Бхамидипати. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Аканксша Дилип Ниттуре — Шривалли Рашмикаа Бхамидипати, которая пройдет 03.12.2021 в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 07:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Аканксша Дилип Ниттуре

Болельщики ожидали, что на этом турнире Аканксша Дилип Ниттуре продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Аканксша Дилип Ниттуре в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Аканксша Дилип Ниттуре сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Аканксша Дилип Ниттуре немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Шривалли Рашмикаа Бхамидипати

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Шривалли Рашмикаа Бхамидипати в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Шривалли Рашмикаа Бхамидипати уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Шривалли Рашмикаа Бхамидипати уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Шривалли Рашмикаа Бхамидипати обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз на матч Аканксша Дилип Ниттуре — Шривалли Рашмикаа Бхамидипати

Аканксша Дилип Ниттуре и Шривалли Рашмикаа Бхамидипати – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Аканксша Дилип Ниттуре — Шривалли Рашмикаа Бхамидипати. Прогноз, ставки на матч(03.12.21)

Аканксша Дилип Ниттуре

В этом сезоне Аканксша Дилип Ниттуре демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Аканксша Дилип Ниттуре уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Аканксша Дилип Ниттуре любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Аканксша Дилип Ниттуре часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Аканксша Дилип Ниттуре умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Шривалли Рашмикаа Бхамидипати

Шривалли Рашмикаа Бхамидипати лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Шривалли Рашмикаа Бхамидипати играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Шривалли Рашмикаа Бхамидипати начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Шривалли Рашмикаа Бхамидипати выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Шривалли Рашмикаа Бхамидипати сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Аканксша Дилип Ниттуре — Шривалли Рашмикаа Бхамидипати Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Аканксша Дилип Ниттуре и Шривалли Рашмикаа Бхамидипати аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Аканксша Дилип Ниттуре и Шривалли Рашмикаа Бхамидипати обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Аканксша Дилип Ниттуре и Шривалли Рашмикаа Бхамидипати постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Аканксша Дилип Ниттуре — Шривалли Рашмикаа Бхамидипати: снова ждем результативной игры

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Аканксша Дилип Ниттуре и Шривалли Рашмикаа Бхамидипати из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Шривалли Рашмикаа Бхамидипати относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Шривалли Рашмикаа Бхамидипати проводит второй или третий матч. А вот Аканксша Дилип Ниттуре как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Аканксша Дилип Ниттуре, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Аканксша Дилип Ниттуре без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Аканксша Дилип Ниттуре вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аканксша Дилип Ниттуре — Шривалли Рашмикаа Бхамидипати. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Аканксша Дилип Ниттуре и Шривалли Рашмикаа Бхамидипати букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Аканксша Дилип Ниттуре и Шривалли Рашмикаа Бхамидипати проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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