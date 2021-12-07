Прогноз Детройт Пистонс — Вашингтон Уизардс (09.12.2021), ставки и коэффициенты

Детройт Пистонс — Вашингтон Уизардс. Прогноз, ставки на матч (09.12.21)

09.12.2021 в 03:10 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Детройт Пистонс примет соперника по национальному первенству Вашингтон Уизардс.



Баскетболисты клубов Детройт Пистонс и Вашингтон Уизардс в 03:10 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 09.12.2021. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Детройт Пистонс одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Детройт Пистонс также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Детройт Пистонс — Вашингтон Уизардс:

Поединок между баскетбольными клубами Детройт Пистонс и Вашингтон Уизардс собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 09.12.2021. Ее начало будет в 03:10 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Детройт Пистонс

Баскетбольный клуб Детройт Пистонс в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб Детройт Пистонс проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Вашингтон Уизардс

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Вашингтон Уизардс на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Вашингтон Уизардс пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Вашингтон Уизардс и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

«Детройт Пистонс» — «Вашингтон Уизардс»: прогноз автора

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Детройт Пистонс наконец-то возвращаются домой, а 09.12.2021 им уже необходимо сыграть поединок против БК Вашингтон Уизардс. На площадке игроки обеих команд появятся в 03:10 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Детройт Пистонс — Вашингтон Уизардс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.12.21)

Детройт Пистонс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Детройт Пистонс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Детройт Пистонс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Детройт Пистонс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Детройт Пистонс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Вашингтон Уизардс

В прошлом месяце баскетбольный клуб Вашингтон Уизардс играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Вашингтон Уизардс надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Детройт Пистонс — Вашингтон Уизардс Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Детройт Пистонс — Вашингтон Уизардс, который должен пройти 09.12.2021 в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 03:10 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Детройт Пистонс в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Детройт Пистонс — Вашингтон Уизардс: в ожидании «трёхочковых бросков»

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Детройт Пистонс провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Детройт Пистонс показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Детройт Пистонс и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Вашингтон Уизардс входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Вашингтон Уизардс не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Детройт Пистонс — Вашингтон Уизардс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Детройт Пистонс уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Детройт Пистонс пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Детройт Пистонс составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Вашингтон Уизардс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Вашингтон Уизардс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Вашингтон Уизардс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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